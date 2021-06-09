金山南灣5市集會反仇亞 年輕華裔：自豪身為華人

王佑文在集會上分享自身經歷與華人文化認同。（蘇淑蓉攝影）

27日南灣「停止仇視亞裔 」（Stop Asian Hate）集會上，有不少年輕華裔 的身影，而在這其中最引人矚目的是華裔小女孩王佑文（Emma Wang）。王佑文在發言中表示，對華人 文化感到驕傲與自豪。「我為我自己的華人身分而自豪。」

王佑文在演講中表示，作為FASCA （Formosa Association of Student Cultural Ambassadors）的組織一員，曾經在想要在高中成立扯鈴文化社團的時候被周圍人士質疑。王佑文感覺到了震驚，但是並不退縮。她表示，作為華裔，中華文化是華人認同與個人身份的一個重要組成部分。「我會繼續去學習扯鈴以及弘揚中華文化，因為這是我認同的一部分。」

呂晧文與FASCA夥伴參與反對歧視亞裔集會。（蘇淑蓉攝影）

同樣也是來自FASCA的呂晧文（Adrian lv）在接受記者採訪時表示，近期發生的針對亞裔的仇恨犯罪讓自己感到不安與恐懼。但是看到有這麼多人一起站出來為了亞裔的權益發聲，就覺得自己不再孤獨。「我真的覺得這給我帶來了鼓勵與安全感。」呂皓文表示，作為新一代的華裔青年，華人文化的獨特性對於自己來說十分珍貴。「這告訴了我，我有我自己獨特的文化，我可以跟朋友們談論舞龍舞獅，也可以因此跟更多人成為朋友。」

據FASCA負責人蘇淑蓉介紹，此次集會的場地佈置等幕後準備活動，也都有FASCA學生們的積極參與。包括有很多FASCA的學生即便沒有前來此次活動，也在家中精心製作相關的標語等。「我希望我們華人孩子們能夠將此次集會當成一次公民教育的機會，明白整個社區為何要站出來。」