金山「反歧視亞裔」遊行 各族裔聲援

集會人士舉著「停止亞裔仇恨」的標語。（記者李晗 / 攝影）

針對亞裔 的歧視暴力事件頻發，因此反歧視亞裔的遊行 活動也持續，幾乎每天在全美各地都有集會、示威和遊行活動。3月26日，在舊金山的知名旅遊地標聯合廣場（Union Square）就有舉行「與亞裔一起站起來」（Rise Up with Asians）的集會遊行，數百人在艷陽下參與活動。各族裔的代表，像是白人、非裔、西語裔，都有前來聲援亞裔。同日，華埠社區也向長者及華埠家庭派發口哨，以備緊急情況下使用。

集會人士舉著各色的標語口號，呼籲保護亞裔、支持亞裔民權，同時也要求各族裔團結，對抗種族歧視 主義。隨後集會人群從聯合廣場出發，一路沿著市場街遊行，直到碼頭（Embarcadero）一帶進行活動。

遊行人群抵達碼頭之後，先是進行了默哀，悼念在近期暴力事件中的死者。除了多個因為暴力而死去的長者、亞特蘭大槍擊案的死者之外，集會人士也高喊要為菲律賓裔的昆托（Angelo Quinto ）討回公義。30歲的昆托被指遭到東灣安蒂奧克（Anitoch）的警察壓脖子而死，

在舊金山聯合廣場，各族裔代表參與聲援亞裔遊行。（記者李晗 / 攝影）

前市議員李麗嫦：我們就是會留在這

市議會議長華頌善、市議員楊馳馬，華裔的前市議員李麗嫦出席活動。李麗嫦也在隊伍牽頭帶頭遊行。她在發言致辭說，自己是第四代美國華人，但是從小長大的時候，自己和家人也都曾經經歷了歧視和暴力，包括自己的母親在公交車上被白人女性推倒，但是也只能忍氣吞聲的故事。

李麗嫦情緒激動地強調，如今已經不是1951年，如今是2021年，亞裔不應該在忍氣吞聲，告訴種族歧視者，我們就是會留在這裡。

華埠社區派發口哨 供報警使用

當天在全美範圍內都有活動，同時線上也舉行了「與亞裔站在一起」（Stand With Asians）的直播活動，邀請了眾多的亞裔社區人士、藝術表演者等參與。詳情可見https://www.standwithasians.com/。

同日，舊金山華埠社區代表也在華協中心門口向長者和華埠家庭派發蔬菜以及口哨。尤其是對於長者，活動也向他們派送口哨以供報警使用。口哨方便使用，一拔開開關就會有大聲警報。有了口哨之後，一旦長者遇到罪案發生，就可以吹響口哨，尋求幫助。社區人士李永明等人通過Gofundme籌集了資金之後，當天發出了數百個口哨。