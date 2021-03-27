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Uber周一啟用新總部迎員工回歸 金山第一家

編譯組／舊金山26日電
Uber宣布下周一啟用新總部，員工將重回辦公室上班。（取自Google地圖）
Uber宣布下周一啟用新總部，員工將重回辦公室上班。（取自Google地圖）

舊金山進入限制較寬的橙色級別後，Uber 26日宣布，將於周一（29日）啟用新總部，讓員工重回辦公室上班，成為舊金山第一家讓員工重回職場工作的大企業。

Uber新總部位於舊金山米慎灣，與勇士隊大通中心（Chase Center）比鄰，初期將以自願方式讓20%的員工回到辦公室上班，不過，Uber先前允許員工可遠距工作到9月13日。Uber新總部所在的園區由四棟大樓組合，辦公空間超過100萬平方呎，足夠容納5000名員工。

Uber發表聲明說：「隨著各城市謹慎恢復到新常態，我們也將如此。」

Uber全球共有約2萬2000名員工，是舊金山最大企業之一，他們在紐約的辦公室已經重開。回到辦公室上班的Uber員工每日必須進行健康篩檢，包括出門前要量體溫。辦公室會加強清潔，每個人也都必須佩戴口罩。

隨著舊金山和矽谷進入橙色級別，愈來愈多非必要職場紛紛提出重開計畫。臉書宣布，將在5月10重開位於蒙洛公園市（Menlo Park）的總部，6月7日重開舊金山的辦公大樓。

Uber是過去十年來發展最快的科技公司之一，在灣區購買和租下超過200萬平方呎的辦公室空間。不過，早在新冠疫情爆發之前，已計畫將總部搬到米慎灣的Uber開始轉租位於舊金山市中心的四棟大樓，紐約市和達拉斯的辦公大樓也對外轉租。

Uber新總部部分物業是他們在2014年從Salesforce手中買下，因為當時Salesforce決定將總部設在現在的Salesforce大樓（Salesforce Tower）。2017年，Uber與勇士隊和開發商亞歷山卓（Alexandria）合作，購買了大通中心開發案兩棟辦公大樓的股權。

Uber網路叫車核心業務雖然因為新冠疫情受到影響，但它的Uber Eats送餐業務卻不斷成長。Uber去年5月裁員6700名員工，12月併購競爭對手Postmates。

舊金山 紐約市 勇士

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