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符合高風險聚居 金山散房居民可以打疫苗了

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山的散房居民現在已經符合資格接種疫苗。（本報檔案照片）
舊金山的散房居民現在已經符合資格接種疫苗。（本報檔案照片）

擾攘一時的散房（SRO）居民的疫苗資格問題終於有了結果。3月25日，舊金山衛生局宣佈，散房居民符合「高風險聚居」的定義，也就是可以接種疫苗。

華埠內上萬個居民當中，其中有大部分是散房居民，在疫情中的處境尤其艱難。他們共用洗手間和廚房，因此很難做到社交隔離，增加傳染病毒的風險，因此在疫情中如何保護這個群體也成為焦點。

「高風險聚居」的定義也曾經引發爭議，因為散房的場所一開始並未被納入這個定義之中。一開始的定義指的是遊民收容所、監獄等。

目前華埠內較大的疫苗接種點就是東華醫院和東北醫療中心。東華醫院可以接受合資格的民眾直接前往醫院大樓內接種。而東北醫療中心目前這是主要服務於他們的會員。二者每天的在華埠內的接種人數大約都是在300人左右，所以合共有600人左右。同時據悉華埠的衛生局分局部門也有參與為民眾接種。

從去年12月開始，舊金山就已經開始接種疫苗的活動。據悉華埠散房內的長者有許多都已經接種，但是許多在散房內的居民，並非是65歲以上、或有身體疾病的人士，所以他們在此前並不符合接種的資格。但是現在這些散房居民目前都可以接種，所以預計華埠內的接種比例也會攀升。

舊金山市議員佩斯金、楊馳馬等人，加上華協中心等機構，此前也一直在呼籲要求擴大疫苗的合資格範圍，允許散房民眾接種。除了華埠之外，米慎區、田德隆等地也有很多散房。疫苗接種範圍放開之後，華埠範圍內的接種點是否會獲得更多的疫苗，或者是更多的接種點，目前尚未有消息。據悉議員將與就此衛生局展開協商。

州府接種預約網站：myturn.ca.gov，舊金山市府預約網站：https://sf.gov/get-vaccinated-against-covid-19 。

華埠 疫苗 舊金山

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