金山市長專欄／反擊針對亞裔犯罪 金山動起來

親愛的讀者們：

與許多加州地區及全國一樣，舊金山 同樣出現了針對亞裔 居民的犯罪，這是讓人無法接受的暴力事件。為創立一個有意義和可持續的措施來保護居民，我們正在提供積極主動、配合多元文化的社區主導的應對措施。

我在此宣布，這些新措施旨在幫助促進舊金山的公共安全，並專為我們亞裔社區成員提供有關切性的支援。第一是擴大社區安全團隊計畫，為市內各主要商業區提供額外聯繫及支持。第二是延長一項陪同長者外出看醫生等服務計畫。

1.社區安全隊計畫

社區安全隊將為市內多個主要商業區積極主動提供外展及支援工作。這項計畫是擴大預防街頭暴力計畫，該計畫將與舊金山亞裔社區內主要的社區組織合作。 透過組織和計畫之間的合作，這些安全隊將提供更多的多元化服務，共同推進建立種族間團結，同時加強公共安全。 社區安全小組將在以下地區開始工作：訪谷區Leland街，華埠 ，列治文Clement 街，肖化區San Bruno街，田德隆區。

我們正在全力盡快創建團隊，並期望這些團隊不遲於夏季開始展開工作。市府亦會因應工作情況將該計畫擴展到其他地區，包括日落區、外米慎田區和海洋區等。

2.護送長者計畫

我們還會撥款支持護送長者計畫，該計畫為長者提供專人陪同赴醫和個人預約等服務，例如到銀行、買食物或醫務所等。該計畫也讓長者外出或乘坐公車時，得到陪伴。計畫目前以華埠長者為重點，市府將與其他社區的長者中心和服務機構合作，評估在其他地區擴展計畫的意願。長者應致電 (415) 355-6700 與殘障人士和長者服務部聯絡。

通過這兩個措施，目標是在我們多元化的社區之間建立信任，並加強每個舊金山居民的安全。讓我們同心協力，互相支持。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德