涉歧視亞裔 高勵思被拔教委會副主席

高勵思（圖中）被撤銷教委會副主席之位。（視頻截圖）

舊金山聯合學區的教育 委員涉及歧視亞裔 的風波持續。涉事官員一直未肯辭職，其他委員會成員則投出不信任票。

25日（周四），舊金山教育委員會通過決議，撤銷高勵思（Alison Collins）的教委會副主席職位。高勵思上周被揭發曾經2016年發表針對亞裔的歧視性言論。事件引起軒然大波，絕大多數舊金山官員都已經表態要求高勵思下台。

在當天的會議上，七位教育委員中，五票讚成，兩票反對通過了決議，撤銷了高勵思的副主席職位，同時也撤銷她在教育委員會下屬多個委員會中的職位。但是高勵思仍然還是教委會的成員，具有最終表決權，只是在很多初審的提案上的話語權減少。

提出決議的是亞太裔的林謙悅和莫力加（Faauuga Moliga）委員。另外投下讚成票的三位委員分別是麥山綽（Mark Sanchez）、蒲啟華（Kevine Boggess），和艾善德（Matt Alexander）。

投下反對票的則是高勵思（Alison Collins）自己，以及教委會主席盧佩思（Gabriela Lopez），

高勵思在表決前的發言中質疑這個決議的程序，因為沒有通知主席。同時她也說教委會應該要花更多的時間來討論重啟校園，而不是被其他事件轉移焦點。她直指這個決議案剝奪自己的副主席職位，對於教委會的團隊沒有任何幫助。

高勵思早前被揭發，曾經在2016年總統選舉結束之後，發表了針對亞裔社區的言論。高勵思在推文中形容亞裔利用「白人至上主義者」的思維來融入社會，並且跑到前頭（獲得成功）。同時也把亞裔對比成為「住在家裡的黑*」（歧視性詞語，house n****r）。

風波之後，高勵思也多次道歉，但是被指不夠真誠。目前涉事的推文仍然未被刪除，地址是https://twitter.com/AliMCollins/status/805474701355012096。