舊金山布里德、屋崙薛麗比、聖荷西李卡多3市長視頻 挺亞裔社區

薛麗比（左）、李卡多（中）、布里德（右）共同譴責針對亞裔社區仇恨暴力犯罪。（公益廣告視頻截圖）

舊金山市長布里德（London Breed）、屋崙 市長薛麗比（Libby Schaaf）、聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）通過錄製視頻的方式，於3月25日發布時長30秒的「公益廣告」（Public Service Announcement，PSA），支持亞裔 社區。

三位市長強調，對亞裔社區的仇恨犯罪將不會被容忍，肇事者將被追究責任。他們支持在全國、加州和舊金山灣區 成為暴力仇恨犯罪目標的亞裔社區。

這則公益廣告是應屋崙華埠社區領袖向屋崙市長薛麗比提出的要求而拍攝。目的是提高公眾對仇恨犯罪的認識，並向亞裔社區申明，灣區領導人和居民不會容忍這些暴力和仇恨行為。

薛麗比說：「反亞裔的暴力抬頭令人心碎，無法接受，必須結束。我將與我的市長夥伴布里德和李卡多一起，聲援亞裔社區，並發出一個明確的資訊——仇恨在灣區沒有立足點。」

李卡多指出：「我們都有責任制止針對亞太裔（AAPI）社區成員的毫無意義的暴力和偏見。所有聖荷西居民譴責這種毫無意義的仇恨，並與鄰縣團結一致。我們必須對偉大的多元化家園進行保護。」

布里德認為：「針對亞裔社區的暴力和歧視應受譴責，不能容忍。灣區是一個如此獨特的地方，因為多樣性，看到亞裔居民僅僅因為他們是誰而成為攻擊目標，真是令人心碎。我們必須努力消除前聯邦政府不斷出現的種族主義和歧視所造成的損害。這就是為什麼我們要公開表態，採取行動，讓人們團結起來。」

三位市長都表示在與亞太裔社區合作，以更好地瞭解居民需求，包括努力保護公共安全和打擊反亞裔暴力。這些努力包括擴大社區安全團隊計畫，積極提供外展，支持和參與關鍵的社區走廊建設。他們還將與社區和商會分享這則公益廣告。

公益廣告的視頻鏈接是：https://www.youtube.com/watch?v=hh1CtScYn4o。