舊金山華埠接種 對比優先人群比例 全社區墊底

華埠許多的長者都是優先人群，但是實際接種的人數仍然低於優先人群數量。（本報檔案照片）

舊金山華埠 居住著許多長者人群，因此能夠獲得優先接種的人數較多。然而，華埠實際已經接種的人數，卻低於優先人群的比例。這個差異，使得華埠成為全舊金山唯一一個實際接種低於優先人群的社區，即在全市所有社區中墊底。

在舊金山紀事報整理的衛生局以及人口普查局的數字之後，羅列出了全市各個社區目前的實際接種人數比例，以及該社區中可以優先接種的比例。

其中，實際接種高於優先人群的社區中，差異最大的Potrero Hill，即當地只有16%的居民是可以優先接種的，但是實際接種的人數占比已經有了33%。排名最靠後的就是華埠，優先人群的占比達35.4%，但是實際接種的人數則只有35%。華埠一旁的Nob Hill，則是全市倒數二，但是實際接種人數仍然高於優先人群一個百分點。

所謂的優先人群，指的是65歲以上的長者，以及教育、醫護類的工作人員。目前全舊金山已經有接近四成的民眾完成了至少一針的疫苗接種。

眾所周知，華埠是西海岸人口密集度最高的社區，同時也是低收入 、散房家庭、不通英語的移民的聚居區。雖然接種的人數已經有35%，在全市而言是前十名。但是一旦納入居民年齡、優先人士的考慮，那麼華埠實際接種人士和優先人群的比較，則是全市墊底。

衛生局的官員柏巴（Novena Bobba）解釋稱，可能有多方面的原因，包括對於政府的不信任，去打疫苗的話可能公交出行不便，以及近期社會上對於亞裔的襲擊暴力事件，令人不敢出門。柏巴強調市府會繼續針對低收入弱勢群體的社區增加疫苗協助。

另外幾個華裔的聚居區，接種的情況也各不相同。像是肖化區（Portola），實際接種（40%）就遠高於優先人群（29%）的比例。列治文、日落區的接種情況也較良好。然而訪谷區，實際接種和優先人群的比例都是20%多，是全市倒數前五。