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聖利安住市搶案 受害人亞裔最多

編譯組／灣區24日電
數據顯示聖利安住地區搶案受害人亞裔最多。(圖取自網路)
數據顯示聖利安住地區搶案受害人亞裔最多。(圖取自網路)

根據美國人口普查局資料，亞裔人口佔聖利安住市總人口8萬8815人的34%，白人約佔38%、拉丁裔佔27%、非裔佔11%。儘管亞裔人口不佔最多，聖利安住警局犯罪分析師喬瑟夫(Denise Joseph)指出，根據2020年報案犯罪率評估，亞裔美國人成為搶劫受害人的可能性最大。

喬瑟夫日前在市議會表示，聖利安住去年每1000名亞裔人口中，就有8人是搶劫被害者。非裔搶劫受害率則為每1000人有5人。拉丁裔為每千人中有3人、白人則是每千人只有1人。他指出，亞裔被搶劫比例，幾乎是其他族裔的兩倍，而實際數字可能更高，因為部分被搶受害者在犯罪案件發生後，受限於語言，較不願報警。

於此同時，疫情期間，亞裔在各地受攻擊的案件持續增加。「停止亞裔仇恨聯盟」表示，自2020年3月以來，已收到近3800起仇恨案件，涉及口頭污辱以及人身攻擊。上個月，阿拉米達縣地區檢察官奧瑪利(Nancy O’Malley)宣布成立專門小組，專門處理目標針對亞裔的犯罪案件，尤其被害人是亞裔老人的犯罪。

喬瑟夫認為，新冠疫情可能亞裔受到攻擊的原因之一。去年在整個聖利安住地區，暴力犯罪不斷增加。由於在家上班、許多商業關閉，許多搶劫嫌犯將目標轉移到街道上的被害人。

全美警政單位報告皆指出，疫情期間，針對亞裔襲擊案件激增。前總統川普稱新冠病毒是「中國病毒」(China virus)，這一說法助長了社區仇外心理。新任總統拜登1月就職後，立即簽署一項行政命令，譴責歧視亞裔美人的行為。

退休聖利安住警員、現任聖利安住市議員貝勒(Pete Ballew)表示，目標針對亞裔的犯罪，警察將其分類為仇恨犯罪，一旦犯罪發生，就需積極處理。市議員賽門(Fred Simon)也稱，仇恨犯罪案件數量驚人。市議員阿茲維多(Bryan Azevedo)要求針對灣區持續增加的針對亞裔的襲擊與搶劫案件，進行統計細分。他並推文表示，將宣布一項抑止聖利安住犯罪的提案。

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