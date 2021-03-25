金山2亞裔女性遇襲 警方逮捕1嫌

舊金山Polk街和Clay街再有亞裔遇襲。（谷歌地圖）

舊金山 再次發生亞裔 遭遇襲擊的案件。3月22日周一，多名亞裔據報在Polk街和Clay街一帶遇襲。警方已經逮捕一名43歲的嫌犯。

根據警方通報，周一早晨8時左右，警局北區分局接報有人Polk街和Clay街襲擊途人。警方到場之後，有三位亞裔的受害人表示遭遇襲擊。受害人供述表示，嫌犯當時跟著兩個亞裔女性，隨後兩個亞裔女性開始跑走，嫌犯則扔東西砸中一名女性受害者。

隨後嫌犯轉向另一位現場目擊者，並且言語威脅要使用暴力，同時嫌犯拿著掃把。那名現場目擊者直接使用胡椒噴霧噴向嫌犯讓他退開。這時嫌犯轉向襲擊一名遊民，有人介入時也被襲擊。兩位遇襲的受害者均受傷，但是沒有生命危險。

警方到場之後逮捕了43歲的嫌犯洛佩茲（Michael Lopez）。警方表示，調查雖然顯示嫌犯沒有說出涉及族裔的仇恨言論，但是警方也在核實事件中是否存在針對族裔的犯罪動機。

上述兩名遇襲的亞裔女性可以聯絡警方提供詳情。對案件有了解的民眾可以撥打1-415-575-4444，或者發送短信TIP至TIP411進行短信爆料，協助警方調查。

案發鄰近地點早前在也發生了搶劫案，有亞裔女性被視頻拍到被搶劫之後，她整個人被嫌犯的車拖走，然後摔在路中間。視頻在社交媒體上引起轟動。據悉案件的嫌疑人尚未被捕。