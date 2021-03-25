金山官方巡邏隊擴大 保護華裔社區

市政府擴大現有的街頭防暴力巡邏隊伍，與華裔社區合作。項目的幕後功臣便是市長辦的治安政策顧問李康儀（右一）。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 市府正式宣布擴大現有的街頭防暴力巡邏隊伍，將覆蓋市內多個以華人商鋪為主的商業街道，保衛華裔 社區的安全。

3月24日，市長布里德（London Breed）連同警察局長史考特（Bill Scott），行政官朱嘉文等在華埠 花園角舉行發布會，宣布目前市府的「預防街頭暴力計畫」（Street Violence Intervention Program）將會擴大，重點巡邏華埠、列治文區Clement街、肖化區San Bruno大道、訪谷區Leland街以及田德隆等地。

原本的「預防街頭暴力計畫」主要集中在非裔社區，而且參與預防暴力主要指的是與槍擊案、幫派相關的事情。現在擴大至華裔社區之後，將和社區青年中心（CYC）以及安老自助處（Self-Help）合作，兩方人馬將一起巡邏華裔社區，減少暴力罪案發生。

布里德說，看到華埠的老奶奶們，也會讓她想起從小帶大自己的外祖母，對於所有針對長者的罪案，她都深感痛心。她也告誡所有想要來舊金山違法犯罪的人，若是違法都將接受法律制裁。對於這個社區的巡邏隊，布里德也親切地形容他們是「守護天使」（Guardian Angel）。

市長也透露，目前這個巡邏隊的制服也在設計當中，務求讓民眾能夠熟悉這個隊伍的成員，讓他們能夠融入社區。

安老自助處行政主任鍾月娟也說，因為市府的支持，安老自助處曾經風行一時的「老人護伴」（Senior Escort）項目將會回歸。這個項目主要是聘請職員，專門陪伴長者去買菜、買藥、到銀行辦事等等，讓他們感到安全。社區青年中心主任溫靜婷也透露將會聘請更多職員，她也呼籲市府能夠長期支持這個項目。

「預防街頭暴力計畫」的主任卡德維（James Caldwell）說，一般而言巡邏的時候，會是兩個「預防街頭暴力計畫」的專員，搭配兩個社區機構（CYC或者安老）的職員，他們將會分布在全市的各個華裔社區，因此共計大約會有20至30人。

街頭防罪的巡邏成員史密斯已經開始在華埠巡邏。

街頭防罪的巡邏成員史密斯與鍾月娟對話。（記者李晗 / 攝影）

另外一位項目專員史密斯（Howard Smith）已經開始在華裔社區巡邏，尤其是華埠。他說，目前為止社區內的治安情況良好，偶爾他們看到有人聚集在一起的時候，就會去了解情況，或者看到可疑的情況就會做出反應。

此一合作項目的背後功臣、主導的策畫人，便是市長辦公室的社會治安以及刑事司法政策顧問李康儀（Ivy Lee）。李康儀曾經是市立大學校董，在市政廳內擔任立法事務職員多年，隨後進入市長辦公室。李康儀也表示，目前許多治安相關的政策制定和撥款的討論也還在進行中。