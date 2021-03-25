堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

儘管灣區 各地逐漸恢復餐廳堂食，舊金山、聖他克拉拉縣和馬連縣24日也進入橙色級別，但傳染病學專家警告，即使是已經打完兩劑新冠疫苗 的民眾，餐廳堂食對他們而言仍具有一定程度的風險。一名專家更表示，現在在餐廳室內用餐的風險可能高於3月初。

舊金山紀事報（Chronicle）詢問多位灣區傳染病學家有關已接種疫苗民眾餐廳堂食的風險，雖然專家的看法並非完全一致，但他們都警告，對某些已接種疫苗的人，尤其是那些有其他疾病、年齡較大的人，餐廳堂食可能不值得他們冒險，因為已接種疫苗的人仍有可能感染病毒或傳播病毒給他人。

由於新冠病毒仍持續在灣區横行，現在又出現變種病毒 病例，極有可能導致第四波疫情的出現。因此，專家認為，現在到餐廳用餐必須更小心。加州衛生廳公布的數據顯示，今年到目前為止，加州7%的新冠病例是在餐廳感染，比例僅次於長照中心。

柏克萊加大傳染病學教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）嚴肅地說：「無論是否已接種疫苗，現在都不應該在餐廳內用餐。一堆大聲說話的陌生人在室內長時間共處，是傳播病毒的最佳途徑。」

舒瓦茲柏格表示，由於灣區出現愈來愈多變種病毒病例，他現在對餐廳堂食的憂慮更甚從前。他指出，英國變種病毒B117在兩周內將成為灣區最主要的傳染病毒株，與原始病毒相比，B117的傳染率高出50%，致命率高出30%到70%，而南非變種病毒B1.351和巴西變種病毒P.1對人體內由疫苗或自然感染產生的抗體具有一定程度的抵抗力。

舒瓦茲柏格指出，雖然灣區的病例持續減少，但美國有21州的病例最近反彈回升，歐洲多個國家近日也因病例再度激增重新封城，自2月以來，波蘭新增病例已增加超過一倍。

史丹福大學衛生專家席格（Robert Siegel）認為，民眾不應該只考慮餐廳堂食的風險和好處，還必須考慮自己的年齡、個人風險因素、病毒在社區中傳播的普及程度，以及餐廳的餐桌設置和通風系統。

席格說：「重要的是，我認為我們不應該只憑色彩級別來做決定。如果病毒也有選擇權，它一定會說：『立即解除所有限制。』」