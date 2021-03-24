哈利王子矽谷找到新工作：形象大使

哈利王子加入矽谷科技界，成為初創公司主管。（美聯社）

身處英國王室爭議漩渦中的哈利 王子，最近加入矽谷科技界，成為一家初創公司的「形象大使」。

華爾街 日報23日報導，哈利是舊金山初創公司BetterUp最新聘請的員工，他將擔任該公司的「影響力長」（chief impact officer）。

BetterUp網站表示，他們「集結世界一流教練、人工智慧科技和行為科學專家，幫助人們過更有意、更有活力的生活」。BetterUp指出，他們與企業合作，為企業找出能從培訓中受益的員工，提供他們「一條客製化的成長道路」，「企業就可以善用這些準備得最充分的員工幫助公司轉型」。

哈利長期致力提高公眾對精神健康的認識，也公開談論母親戴安娜王妃過世後對他的影響。哈利曾對媒體表示，在悲傷中「關閉所有情緒」20年後，他開始尋求治療，並嘗試用拳擊來緩解他的焦慮。

哈利表示，他正在接受一名BetterUp教練的輔導，並使用他們的應用程式。哈利說：「和我配對的教練很棒，不斷提供我中肯的建議和嶄新的觀點，非常寶貴。」

華爾街日報表示，哈利在BetterUp的角色不涉及直接管理，他負責對產品策略和公司捐贈業務提供意見，這意味著薩塞克斯公爵（Duke of Sussex，哈利皇室頭銜）將是BetterUp的形象大使。

成立於2013年的BetterUp稱，他們目前有270多名員工，旗下有超過2000名教練，已服務超過10萬名會員，客戶包括多家知名企業，例如希爾頓（Hilton）、華納媒體（Warner Media）和雪佛蘭（Chevron）。

投資 人表示，BetterUp已募得3億元資金，將用來發展海外事業。BetterUp執行長羅比紹（Alexi Robichaux）接受彭博社（Bloomberg）訪問時表示，他們計畫進行IPO，但時間未定。