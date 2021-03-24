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加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

疫情好轉 金山進入橙色級 但回歸繁忙還有長路

記者李晗 / 舊金山報導

疫情持續向好，舊金山在今日（3月24日）進入州府疫情觀察中的「橙色」層級，所有辦公場所都能夠有限度重新開放。但是市中心何時能夠回歸往昔的車水馬龍、人來人往的繁忙程度，仍然還是未知數。

因為確診率以及住院率的數字持續下降，舊金山正式從原本的紅色層級降至橙色，非必要行業的辦公室都能夠重啟25%，也就是可以回歸辦公室上班的人數，限制在辦公場所內的人數上限的四分之一。其餘的酒吧、餐廳、健身房、博物館、電影院等等商業場所，人數限制上更放寛至50%。

在橙色層級中備受關注的，就是舊金山市中心的辦公場所。市長布里德（London Breed）表示，市中心將逐步恢復生機，許多人都感到在家辦公無聊，期待能夠回到辦公場所。當天發布會的選址也是在舊金山南市場一帶的高科技企業聚集地。

舊金山市中心原本商鋪林立，有許多的餐廳、髮廊、購物店等，但是因為疫情期間缺乏人流，這些小商業的經營也就十分艱難。如果企業恢復員工上班，那麼市中心的小商業也將重獲生機。

雖然目前防疫政策上允許辦公場地重開，但是許多公司尤其是一些知名的科技大企業公司，都還是繼續在遵循在家辦公的政策。像是Salesforce以及臉書（FB），都將在家辦公的政策延續到了今年夏天。而推特（Twitter）則是允許員工永久在家辦公。

而且，不少知名的大企業都在陸續撤離灣區甚至加州，也讓舊金山的市中心何時能夠恢復往日的繁忙蒙上陰影。

根據最新的數字，舊金山大約有37%的民眾已經完成至少一針的新冠疫苗接種。65歲以上的長者群體中，超過一半也已經完成疫苗的接種（無論是兩針的輝瑞、莫德納或者是一針的嬌生）。

舊金山 疫情 疫苗

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