聖縣新冠風險降至橙色層 進一步放寬限制

聖縣宣布24日將進入橙色級別，更多的經濟活動將開放。（記者陳程威/攝影）

隨著聖他克拉拉縣疫苗 接種的持續推進，目前已經約28%，超過43萬的聖縣居民至少注射了一劑疫苗。聖縣每日新增新冠病例也已經從1月每日新增破千例，下降到約百例。聖縣政府23日宣布，根據州政府的框架，聖縣的新冠風險等級將於24日降為橙色層級。聖縣許多行業安全容量限制都將進一步放寬。然而，官員提醒，即使很多活動限制進一步放寬，但仍然具有很高危險性。

聖縣在去年10月5日發布的為了降低新冠的行政命令仍將繼續生效，要求聖縣居民保持社交距離 ，並且佩戴口罩。同時要求所有企業盡可能遠程辦公。

縣府表示，所有在橙色分級下允許的活動都將開放。包括室內用餐，都可以按照相關的容量限制和安全協議恢復。具體措施包括為：室內用餐和電影院則為室內客容量的50%人或200人(以較少者為準)恢復。零售商店則將在相應的調整下可以完全開放。健身 房和健身中心則為室內客容量的25%。同時室內泳池也將開放。家庭室內娛樂中心也將開放到室內容量的25%。動物園博物館和水族館的室內容量最高可達50%。

縣府同時表示，特定部門和地方的活動指令也將不再生效。

聖縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)表示，聖縣的新冠風險轉為橙色層，反映了整個社區的耐心和堅持。為了繼續預防新冠以及由此導致的住院和死亡，柯迪呼籲民眾必須繼續戴口罩，保持社交距離，並且盡可能多地待在戶外，在輪到接種疫苗時進行疫苗接種。「疫苗供應已接近大幅增加。但在這些疫苗被正式獲取前，必須互相保護，以防再次出現另一次病例激增。」

聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，聖縣仍然在疫苗的供應方面面臨到挑戰。儘管縣府衛生官員在上周就表示本周將會有更多的疫苗供應量，然而，聖縣的疫苗預約系統連續兩個禮拜都無法進行新疫苗的預約。隨著更多的商業活動的重啟，疫苗接種量的不足將嚴重限制商戶以及民眾對於重新開啟更多經濟以及消費活動的信心。同時變種病毒在聖縣出現，也將進一步減緩人們的樂觀情緒。