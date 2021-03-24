亞裔賣場遭搶影片瘋傳 庫比蒂諾、山景城皆否認有紀錄

一度傳出該搶案是在庫比蒂諾發生，但警方與商場經理都否認。（記者李榮／攝影）

最近亞裔 遭搶的事件頻傳，不少華人都非常緊張。這幾天在許多社交媒體上又傳出一段影片，兩名看似亞裔的顧客在賣場停車場行走時，突然遭後面尾隨汽車上跳下來的搶匪劫走皮包。受害者在拉扯之中，還等一度摔倒在地，起身後兩人本能地上前拍打搶匪的車窗，但搶匪隨即後揚長而去。

該影片在現在的社會氣氛下，引起廣大迴響與緊張，也被懷疑有仇恨犯罪 的可能。不少人在社交媒體上稱，事發在山景城的大華超市，另外也有人稱案件是在庫比蒂諾的大華超市。然而，本報求證負責庫比蒂諾治安的聖他克拉拉縣警局西谷分隊，隊長尤利納（Richard Urena）23日表示，經調查該，事件不是發生在庫比蒂諾，應該是發生在別處的搶案。而山景城警方也發出新聞稿指出，查證報案紀錄後，山景城並沒有發生類似的搶案。

穿紅衣的搶匪（左）光天化日下行搶，過程不過幾秒鐘。（記者李榮／翻攝） 搶匪得手後，隨即跳上接應的黑色轎車。（記者李榮／翻攝）

該影片在Nextdoor、Line等社交媒體上流傳，兩名看似亞裔的一男一女，在停車場內遭一名穿著紅色帽T的搶匪盯上。搶匪身手相當矯健，一下車就衝向受害人的身後，從斜後方搶走皮包，隨即接應同夥的汽車快速離去。整個過程不過幾秒鐘的時間。

影片的視角貌似為賣場的監視系統，但畫質不是很清楚，很難清楚辨別事發的地點。山景城警方指出，該影片最早應該是3月21日就開始在網上流傳，一度傳言該搶案發生在山景城的大華超市（99 Ranch Market in Mountain View），而且有可能是仇恨犯罪。然而，山景城警方調查後發現，山景城並沒有類似案件的報案紀錄。

山景城警方也表示，有些人還稱此事件是發生在南加州的聖蓋博 。不過，山景城警方與聖蓋博警方聯繫後，也確認搶案並非發生在聖蓋博。

另也，有傳言該事件發生在庫比蒂諾。記者將影片寄給掌管庫比蒂諾治安的聖他克拉拉縣警局，縣警局西谷分隊長尤利納看過後表示，警局並沒有類似案件的報案紀錄。警方近一步與商場經理聯繫後，經理也表示，確實曾看過該影片，但是應該非發生在庫市。

山景城警方指出，感謝社區對於治安的關心，仇恨犯罪在社區是絕對不會被接受的。警方呼籲民眾，如果在社交媒體上看到治安事件，應立即與警方聯繫。