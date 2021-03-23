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英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

舊金山英勇華裔婆婆 將捐剩餘眾籌款

記者劉先進／舊金山報導
75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）
75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie），17日被嫌犯傑金斯（Steven Jenkins）襲擊，她當即用木板回擊，打得傑金斯頭破血流，引爆國際熱點，網友紛紛點讚。謝蕭珍的女婿陳德和22日表示，岳母身體近期恢復得不錯，被打的眼睛逐漸消腫，但是家人仍不敢讓她出門。

陳德和說，Gofundme目前籌款近89萬元，在扣除相應手續費後，家人準備全捐給社區機構支持反歧視、反暴力活動。此外，他和太太還決定另捐1萬元。「最近有謠言說岳母在販賣教會領取的食品時候被打。對於這種無中生有的謠言，我不會生氣和憤怒，也不會特別去回應。事實勝於雄辯，我們將錢捐出，並不是因為謠言，只是做了一個中國人該做的事情。」

眼睛已消腫 身體漸康復

陳德和透露，岳母謝蕭珍在遇襲後，一直在養傷。因為眼部被打腫，一度遮蓋眼球，所以視力受到影響。但經過幾天的休息，已經消腫了，相信會逐漸康復。家人也不敢讓她出門。「我一直和岳母說，你非常勇敢。」

連日來，多個官員問候謝蕭珍，媒體也大幅報導。陳德和表示，這說明有更多人關注亞裔被仇視被攻擊的事實，也欣賞自衛還擊的舉動。

人紅是非多 謠言不斷

事件發生後，網上有流言說，「被襲擊的阿婆每天去教會領食品，然後在地鐵口販賣，一份一元，日日如是。白人上前打她一拳，她從地上撿起木棍打白人三十幾棒，然後阿婆再先告狀。在臺山園林處有退休金收入，而在美國欺騙聯邦政府詐領SSI ，隱瞞收入，住政府廉價屋…」

謝蕭珍的女婿陳德和（右）和社區青年中心項目總監黃啟亮（左）感謝社會各界的支持。（...
謝蕭珍的女婿陳德和（右）和社區青年中心項目總監黃啟亮（左）感謝社會各界的支持。（記者黃少華／攝影）

陳德和表示，朋友轉發謠言過來，他沒有特別生氣和憤怒。「華人有時是這樣，內鬥內行，外鬥外行。非裔佛洛伊德使用假幣過程中被白人警員掐住喉嚨致死，非裔都團結起來反抗警察執法不公，有見到非裔內部要求反省假幣的事情嗎？非裔能有今天的地位，就在於團結。我們亞裔被欺負成這樣，卻反過來造謠說老人家如何如何。難道這個時候，不是應該團結起來，抗議和反對針對亞裔的仇恨暴力嗎？」

陳德和說，所謂人紅是非多，最近岳母的遭遇成了熱點，各種傳言就紛至沓來。「我們不需要回應，越描越黑，事實勝於雄辯。」

後續醫療費 家人想辦法

陳德和說，在Gofundme籌款近89萬元，估計網站要扣除一小部分手續費。再加上後續也要針對白人兇嫌採取法律行動，扣掉相應費用，其他的打算全部捐出去給社區機構，用於反歧視、反暴力行動。致於岳母後續的治療費用，他會想辦法籌集。

陳德和說，自己做生意，在美國經營餐廳、養殖場等，以前每年都捐款回家鄉修橋修路建學校，累計捐款200多萬。就算受傷的不是岳母，也會捐款獻愛心。「這次將籌款捐出去，不是為了回應謠言，只是因為，我們覺得這樣做是義不容辭。」

75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，成為國際新...
75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，成為國際新聞熱點，社區紛紛點讚。（視頻截圖）

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