3加州議員聯合華埠代表發聲 譴責歧視亞裔

民選官員和社區代表在華埠花園角共同譴責針對亞太裔的仇恨犯罪。（記者黃少華／攝影）

代表舊金山的三名州議員聯合部分本地民選官員及社區組織代表，於3月22日在華埠 花園角舉行聯合記者會，譴責近期頻發的針對亞太裔仇恨犯罪 案件。

主持記者會的加州 參議員威善高（Scott Wiener）表示，發生在灣區的一系列針對亞太裔仇恨犯罪案件已經在全國蔓延。其中一個重要原因就是前總統川普將新型冠狀病毒（COVID-19）汙名化為「中國病毒」（Chinese Virus）。因此，包括亞太裔在內的少數族裔和移民在隨後的日子裡不被尊重，頻遭各種攻擊。

威善高承諾在州議會層面爭取包括預算在內的更多資源，更廣泛地進行外展，為亞太裔提供更充分的保護。

代表華埠所在第17選區的加州眾議員邱信福（David Chiu）也認為，川普加劇了針對亞太裔的種族仇恨。他指出，亞太裔頻繁遭受仇恨攻擊不僅僅發生於當前，而是早在一年前的新冠疫情大流行開始時就已經加劇。這讓全國的亞太裔害怕且憤怒，感到一切都受夠了，各階層的人紛紛採取行動來對抗仇恨犯罪。

州眾議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）對亞太裔長者頻受攻擊感到沮喪和不安。他表示：「為了應對這些持續不斷的事件，我在之前的行動中從加州預算案中撥出140萬元，以支持制止亞太裔的社區外展和數據收集工作，涵蓋了灣區許多社區組織。因為，為了制止仇恨犯罪，我們需要弄清楚問題有多大多普遍，因此，記錄正在發生的案件對於解決問題至關重要。」

丁右立說：「儘管我對所發生的事情感到難過，但我也對社區事後出現的驚人反彈感到鼓舞。社區團體加強了對受害者的支持。我們的社區，包括今天在座的每一個人，都採取了反對仇恨的立場。這些努力將加強我們的社區。」

安老自助處行政總監鍾月娟和社區青年中心（CYC）行政主任溫靜婷（Sarah Wan）作為社區代表在記者會上發言。她們表示，白人男子傑金斯在市場街打傷76歲華裔婆婆謝蕭珍，社區組織對謝蕭珍給予了力所能及的協助。

代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）和亞裔的舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto），也在記者會上譴責了針對亞太裔的仇恨犯罪。