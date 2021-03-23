教委涉歧視該辭？ 舊金山學區董事會沒共識

舊金山學區董事會在高勵思是否該辭職一事上有所分歧。（電視新聞截圖）

因為學校重開問題已焦頭爛額的舊金山學區 ，最近又有新的爭議纏身。一名教育委員被挖出多年前曾在推特上發文歧視亞裔，被各界要求辭職下台，但學區董事會對此事看法並不一致。

舊金山學區教育委員高勵思（Alison Collins）歧視亞裔醜聞22日持續發酵，幾乎全市政要與社區領袖都表態要求她辭職，更有超過1300人聯署要求她下台。然而，過去態度十分一致的舊金山學區董事會，這次對高勵思是否應該辭職並沒有共識。

舊金山學區所有高層21日已公開譴責高勵思，指她沒有為自己的行為負起責任。教委林謙悅（Jenny Lam）和莫力加（Faauuga Moliga）已要求高勵思辭職，董事會主席盧佩思（Gabriela López）、教委艾善德（Matt Alexander）和蒲啟華（Kevine Boggess）則批評高勵思推文不當，但沒有要求她辭職。

舊金山學區一向強調族裔平等，他們要求一所高中除去一幅畫有人民被奴役和原住民被殺的壁畫、要求44所學校更改被認為冒犯他人的校名、並取消名校洛威爾高中（Lowell High School）擇優錄取的入學政策。如今面對一名教委被控種族歧視 ，舊金山學區對如何處理這件事並沒有共識。

高勵思支持者表示，高勵思一直以來不斷推動族裔公義，並與亞裔社區站在同一陣線，要求她辭職的行動是由試圖罷免她的人和另外兩位教委所精心策畫。如果高勵思不辭職，選民可能採取罷免她的行動。

法律規定，舊金山市長有權對行為不當的官員採取停職處分，若獲道德委員會（Ethics Commission）四分之三以上委員投票通過，則可予以免職。目前不清楚舊金山市府是否有意進行這個程序。

事件爆發至今已超過三天，高勵思仍未刪除她引起爭議的2016年推文。如果高勵思拒絕刪除推文，是否會構成不當行為，目前也不清楚。

曾任舊金山教委12年的羅慧中（Rachel Norton）表示，她不記得學區曾經這麼混亂過。她說：「董事會在這個事件上產生分歧，我擔心這是一個『管理危機』。」

據了解，在舊金山市府具有強大影響力的民主黨人士，24日可能與包括多元性別團體（LGBTQ）和華裔民主黨俱樂部等多個社區組織，對高勵思事件進行投票，繼而要求她辭職。

提出要求高勵思辭職決議書的前助理檢察官湯曉慧（Nancy Tung）表示，高勵思並不承認她的言論是問題所在。

湯曉慧說：「這是最重要的事，她必須了解，她本身存在一些自己沒有意識到的偏見。」