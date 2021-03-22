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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

金山LGBTQ力挺亞裔 呼籲構建政治聯盟

記者李晗╱舊金山報導
威善高、邱信福、布里德出席集會。（記者李晗 / 攝影）
威善高、邱信福、布里德出席集會。（記者李晗 / 攝影）

舊金山的性少數（LGBTQ）社區舉行集會和遊行，表達支持亞裔社區。同時也有呼聲要求亞裔和性少數社區構建政治聯盟，發揮更大的政治影響力。

21日周日，舊金山舉世聞名的性少數街區卡斯楚（Castro）聚集了上百人，參與了當天的集會。集會組織者性少數亞太聯盟（GAPA）以及多個團體，像是舊金山榮耀大遊行（Pride Parade）主辦方、米爾克性少數民主黨協會（Harvey Milk LGBTQ Dem Club）、卡斯楚商會、性少數文化區辦公室，共同表達與亞裔社區團結一致的決心。

鄺恩龍呼籲亞裔社區與性少數（LGBTQ）社區形成政治聯盟。（記者李晗 / 攝影）
鄺恩龍呼籲亞裔社區與性少數（LGBTQ）社區形成政治聯盟。（記者李晗 / 攝影）

米爾克性少數民主黨協會的董事成員鄺恩龍（Jeffery Kwong）致辭時，也有粵語發言說舊金山的兩大社區，亞裔和性少數社區，應該團結一致並肩作戰，構建政治聯盟。他呼籲兩個社區一起創造政治、社會的力量，以此發揮更大的影響力。

「性少數社區一直與亞裔社區並肩作戰，合作保障權益，促進平權法案的通過及實施。本集會希望透過舊金山灣區內兩個最大的少數群體及社區，性少數社區以及亞裔社區，能夠更加擴大社會對近日以來種種反亞裔事件的重視。」主辦方的集會聲明說。

市長布里德（London Breed），州議員威善高（Scott Wiener）、邱信福，市議員孟達文（Rafael Mandelman）出席活動並致辭。

集會人士後來參與遊行，走到了市政廳，也有部分人遊行至了華埠。主辦方也在聲明中說，「我們將以行動支持及肯定我們多元文化的社會，就針對亞裔社群之暴力行表達整個社會的強烈譴責及憤怒。」

亞裔 舊金山 遊行

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