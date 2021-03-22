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疫情趨緩 舊金山、聖他克拉拉縣 本周將進入橙色層級

編譯組╱綜合報導
進入橙色層級之後，博物館等場所的可容納人數都將提高。（美聯社）
進入橙色層級之後，博物館等場所的可容納人數都將提高。（美聯社）

灣區目前大部分的縣區域都仍然是在疫情觀察的「紅色」層級。但是隨著疫苗的施打活動不斷進行，疫情逐漸好轉，舊金山和南灣聖他克拉拉縣料將在本周內進入「橙色」層級。

在加州的疫情觀察層級當中，最嚴重的一級是紫色，再到紅色、橙色、黃色，以及安全等級的綠色。目前灣區只有聖馬刁縣在橙色級，其餘顯示都在紅色。舊金山、聖他克拉拉則有望成為全灣區內第二和第三個進入橙色的縣。

進入橙色之後，各類的商業活動都可以進一步重啟，像是餐廳的室內入座率也能夠提高，以及酒吧的經營的禁令也會放寬等。非必要行業的辦公室也能夠重啟25%，即人數上限的25%。具體像是人們回辦公室辦公則被允許，以及召開會議等。州府在不同層級的經濟重啟上都有不同的規定。

另外，博物館、動物園、水族館等室內的場所都能夠重啟，可以迎接的客人是該場所人數上限為50%。電影院也可以將迎接客人，但是人數不得超過人數上限的50%，總人數不得超過200人。零售業也有放寬，包括大型商場，可以容納的人數上調至人數上限的50%。

舊金山市府的疫情指揮中心表示，市內的疫情數字，包括確診和住院率都在持續下降。但是中心也指出，雖然疫情在好轉，但是呼籲大家仍然要遵守防疫準則，尤其是因為病毒的變種仍然是一個隱憂。此前舊金山市府官方也說，強調不希望因為疫情反彈，被迫又要關閉很多的商業。因此雖然在橙色的層級中，舊金山可能會遵循更嚴格的防疫措施。

「舊金山在經濟重啟的同時也在繼續謹慎預防（病毒傳播）。我們將會遵循州府的規定，同時也會增加一些適當的限制措施，減少病毒傳播的風險。」中心的聲明指出。同時舊金山也將繼續將重心放在戶外的活動重啟，因為戶外的風險較低與室內。

聖他克拉拉縣的發言人表示，自從上周開始縣內的疫情數字就一直是屬於橙色的範圍。如果本周數字持續穩定的話，那麼就會在周三(24日)正式進入橙色層級。

疫情 舊金山 灣區

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