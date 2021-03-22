反歧視亞裔 金山聖荷西逾千民眾上街頭大示威

超過千人聚集在聖荷西市府前示威。（記者李榮／攝影）

近來亞裔 遭歧視、甚至攻擊的事件頻傳，亞特蘭大日前更發生造成8人死亡的槍擊案，其中六名是亞裔女性、當中兩人是華人，引起亞裔社區蔓延著不安與憤怒的氣氛。超過千名支持反歧視、反暴力的民眾，21日聚集在聖荷西 市府前示威，高喊「Enough is enough）真是夠了）」、「Hate is a virus（仇恨才是病毒）」、「停止對亞裔的仇恨（Stop Asian hate）」、「No more silence（不能再噤聲）」、「種族歧視 是大流行病（Racism Is A Pandemic）」等口號，呼籲民眾正視種族仇恨問題。

種族事件頻傳，亞裔已到忍無可忍的地步。（記者李榮／攝影）

聖荷西市府前的反亞裔示威遊行，是難得大型亞裔示威活動。（記者李榮／攝影）

當日的活動訂於下午1時開始，但中午左右就有許多民眾穿著約定的黑衣服、戴著口罩、拿著標語前往會場，許多路過的汽車也按鳴喇叭支持。這是新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，南灣少見以亞裔為主的大型集會。

歧視的眼神 讓母親不敢上超市

十多位組織者，以及社區領袖都上台發言，呼籲亞裔勇敢站出來、表達反歧視的聲音。活動的組織者之一、律師尤拉托瓦（Adam Juratovac）指出，他是混血、畢業於巴洛阿圖甘恩高中，在灣區沒有特別的感受。但後來到愛達荷州時，也曾感到種族不公的眼神與經驗，所以能了解被歧視的感覺。然而，前幾天與自己母親吃飯才發現，因為最近有太多攻擊亞裔年長女性的事件，母親變得連Safeway超市都不敢去，實在非常誇張。他帶著母親去採買，可是覺得這種氣氛令人生氣且荒謬，「我們真是受夠了，要站出來表達自己的聲音。」

他表示，自己先在抖音上表達想法後，許多人志願加入組織活動，大家貢獻所長，很快聚集能量，促成了當日的活動。

前聯邦眾議員本田實（Mike Honda也到場致意。看到如此大規模的亞裔聚集反歧視活動，他認為成效在意料之外。

帶女兒抗議 我們不能被踩腳下

帶著一家人參加示威，家住聖荷西的王德指出，亞裔在美國一般比較奉公守法守法、不太惹事，但現在很明顯被當作出氣的目標，莫名被欺負。他帶著兩個上中學的女兒來示威，也是希望能夠有一個教育的機會，讓孩子知道參與社區的重要，「我們不出聲，真的被人踩在下面。」

北加州台客重機隊先在庫比蒂諾集合，出動約35輛車前往。（唐孝先提供）

隊伍中也可見到其他族裔在其中，支持反歧視。（記者李榮／攝影）

加州眾議員羅達倫也到場。（記者李榮／攝影）

北加州台客重機隊（Taiwanese Bikers Club）當日出動約35台重機車到場聲援。重機隊代表唐孝先指出，近來各類亞裔遭到欺負的事情頻傳，「不知道是否全是種族仇視的事件，但就算不是全部，也有很大一部分吧。」他表示，大家都不希望這類事情發生在家人與朋友的身上，因此一起站出來，希望主流聽到亞裔的聲音，期待有權力的人能做一些事情，改變情況。

事實上在本周末，除了聖荷西之外，美國許多城市都有義工自發性組織遊行與示威，反對歧視亞裔，「發出聲音才有力量，我們不能沉默。」