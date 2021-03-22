我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2448萬劑疫苗 31.5%成人接種

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

反歧視亞裔 金山聖荷西逾千民眾上街頭大示威

記者李榮╱灣區報導
超過千人聚集在聖荷西市府前示威。（記者李榮／攝影）
超過千人聚集在聖荷西市府前示威。（記者李榮／攝影）

近來亞裔遭歧視、甚至攻擊的事件頻傳，亞特蘭大日前更發生造成8人死亡的槍擊案，其中六名是亞裔女性、當中兩人是華人，引起亞裔社區蔓延著不安與憤怒的氣氛。超過千名支持反歧視、反暴力的民眾，21日聚集在聖荷西市府前示威，高喊「Enough is enough）真是夠了）」、「Hate is a virus（仇恨才是病毒）」、「停止對亞裔的仇恨（Stop Asian hate）」、「No more silence（不能再噤聲）」、「種族歧視是大流行病（Racism Is A Pandemic）」等口號，呼籲民眾正視種族仇恨問題。

種族事件頻傳，亞裔已到忍無可忍的地步。（記者李榮／攝影）
種族事件頻傳，亞裔已到忍無可忍的地步。（記者李榮／攝影）

聖荷西市府前的反亞裔示威遊行，是難得大型亞裔示威活動。（記者李榮／攝影）
聖荷西市府前的反亞裔示威遊行，是難得大型亞裔示威活動。（記者李榮／攝影）

當日的活動訂於下午1時開始，但中午左右就有許多民眾穿著約定的黑衣服、戴著口罩、拿著標語前往會場，許多路過的汽車也按鳴喇叭支持。這是新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，南灣少見以亞裔為主的大型集會。

歧視的眼神 讓母親不敢上超市

十多位組織者，以及社區領袖都上台發言，呼籲亞裔勇敢站出來、表達反歧視的聲音。活動的組織者之一、律師尤拉托瓦（Adam Juratovac）指出，他是混血、畢業於巴洛阿圖甘恩高中，在灣區沒有特別的感受。但後來到愛達荷州時，也曾感到種族不公的眼神與經驗，所以能了解被歧視的感覺。然而，前幾天與自己母親吃飯才發現，因為最近有太多攻擊亞裔年長女性的事件，母親變得連Safeway超市都不敢去，實在非常誇張。他帶著母親去採買，可是覺得這種氣氛令人生氣且荒謬，「我們真是受夠了，要站出來表達自己的聲音。」

他表示，自己先在抖音上表達想法後，許多人志願加入組織活動，大家貢獻所長，很快聚集能量，促成了當日的活動。

前聯邦眾議員本田實（Mike Honda也到場致意。看到如此大規模的亞裔聚集反歧視活動，他認為成效在意料之外。

帶女兒抗議 我們不能被踩腳下

帶著一家人參加示威，家住聖荷西的王德指出，亞裔在美國一般比較奉公守法守法、不太惹事，但現在很明顯被當作出氣的目標，莫名被欺負。他帶著兩個上中學的女兒來示威，也是希望能夠有一個教育的機會，讓孩子知道參與社區的重要，「我們不出聲，真的被人踩在下面。」

北加州台客重機隊先在庫比蒂諾集合，出動約35輛車前往。（唐孝先提供）
北加州台客重機隊先在庫比蒂諾集合，出動約35輛車前往。（唐孝先提供）

隊伍中也可見到其他族裔在其中，支持反歧視。（記者李榮／攝影）
隊伍中也可見到其他族裔在其中，支持反歧視。（記者李榮／攝影）

加州眾議員羅達倫也到場。（記者李榮／攝影）
加州眾議員羅達倫也到場。（記者李榮／攝影）

北加州台客重機隊（Taiwanese Bikers Club）當日出動約35台重機車到場聲援。重機隊代表唐孝先指出，近來各類亞裔遭到欺負的事情頻傳，「不知道是否全是種族仇視的事件，但就算不是全部，也有很大一部分吧。」他表示，大家都不希望這類事情發生在家人與朋友的身上，因此一起站出來，希望主流聽到亞裔的聲音，期待有權力的人能做一些事情，改變情況。

事實上在本周末，除了聖荷西之外，美國許多城市都有義工自發性組織遊行與示威，反對歧視亞裔，「發出聲音才有力量，我們不能沉默。」

亞裔 種族歧視 聖荷西

上一則

疫情趨緩 舊金山、聖他克拉拉縣 本周將進入橙色層級

延伸閱讀

金山聖荷西日本城 成立巡邏隊保護社區

金山聖荷西日本城 成立巡邏隊保護社區
聖荷西菲裔女遭襲擊 警逮暴力犯罪嫌犯

聖荷西菲裔女遭襲擊 警逮暴力犯罪嫌犯
李天明、羅達倫：聖荷西新警長不適任

李天明、羅達倫：聖荷西新警長不適任
服務警界25年 馬塔獲選聖荷西警察局長

服務警界25年 馬塔獲選聖荷西警察局長
東聖荷西疫情熾 市議員伸援西語裔社區

東聖荷西疫情熾 市議員伸援西語裔社區
聖荷西車站驚魂 扯髮咒罵亞裔女 32歲男被捕

聖荷西車站驚魂 扯髮咒罵亞裔女 32歲男被捕

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

2021-03-20 00:36
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

2021-03-17 00:54
華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們