反歧視亞裔 金山聖荷西逾千民眾上街頭大示威

超過千人聚集在聖荷西市府前示威。(記者李榮/攝影)

近來亞裔 遭歧視、甚至攻擊的事件頻傳,亞特蘭大日前更發生造成8人死亡的槍擊案,其中六名是亞裔女性、當中兩人是華人,引起亞裔社區蔓延著不安與憤怒的氣氛。超過千名支持反歧視、反暴力的民眾,21日聚集在聖荷西 市府前示威,高喊「Enough is enough)真是夠了)」、「Hate is a virus(仇恨才是病毒)」、「停止對亞裔的仇恨(Stop Asian hate)」、「No more silence(不能再噤聲)」、「種族歧視 是大流行病(Racism Is A Pandemic)」等口號,呼籲民眾正視種族仇恨問題。

種族事件頻傳,亞裔已到忍無可忍的地步。(記者李榮/攝影)

聖荷西市府前的反亞裔示威遊行,是難得大型亞裔示威活動。(記者李榮/攝影)

當日的活動訂於下午1時開始,但中午左右就有許多民眾穿著約定的黑衣服、戴著口罩、拿著標語前往會場,許多路過的汽車也按鳴喇叭支持。這是新冠肺炎(COVID-19)疫情以來,南灣少見以亞裔為主的大型集會。

歧視的眼神 讓母親不敢上超市

十多位組織者,以及社區領袖都上台發言,呼籲亞裔勇敢站出來、表達反歧視的聲音。活動的組織者之一、律師尤拉托瓦(Adam Juratovac)指出,他是混血、畢業於巴洛阿圖甘恩高中,在灣區沒有特別的感受。但後來到愛達荷州時,也曾感到種族不公的眼神與經驗,所以能了解被歧視的感覺。然而,前幾天與自己母親吃飯才發現,因為最近有太多攻擊亞裔年長女性的事件,母親變得連Safeway超市都不敢去,實在非常誇張。他帶著母親去採買,可是覺得這種氣氛令人生氣且荒謬,「我們真是受夠了,要站出來表達自己的聲音。」

他表示,自己先在抖音上表達想法後,許多人志願加入組織活動,大家貢獻所長,很快聚集能量,促成了當日的活動。

前聯邦眾議員本田實(Mike Honda也到場致意。看到如此大規模的亞裔聚集反歧視活動,他認為成效在意料之外。

帶女兒抗議 我們不能被踩腳下

帶著一家人參加示威,家住聖荷西的王德指出,亞裔在美國一般比較奉公守法守法、不太惹事,但現在很明顯被當作出氣的目標,莫名被欺負。他帶著兩個上中學的女兒來示威,也是希望能夠有一個教育的機會,讓孩子知道參與社區的重要,「我們不出聲,真的被人踩在下面。」

北加州台客重機隊先在庫比蒂諾集合,出動約35輛車前往。(唐孝先提供)

隊伍中也可見到其他族裔在其中,支持反歧視。(記者李榮/攝影)

加州眾議員羅達倫也到場。(記者李榮/攝影)

北加州台客重機隊(Taiwanese Bikers Club)當日出動約35台重機車到場聲援。重機隊代表唐孝先指出,近來各類亞裔遭到欺負的事情頻傳,「不知道是否全是種族仇視的事件,但就算不是全部,也有很大一部分吧。」他表示,大家都不希望這類事情發生在家人與朋友的身上,因此一起站出來,希望主流聽到亞裔的聲音,期待有權力的人能做一些事情,改變情況。

事實上在本周末,除了聖荷西之外,美國許多城市都有義工自發性組織遊行與示威,反對歧視亞裔,「發出聲音才有力量,我們不能沉默。」