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屋崙直飛夏威夷 機場提供新冠檢測 只適用這兩家公司乘客

記者劉先進／屋崙報導
屋崙國家機場表示，考慮到春夏之際到夏威夷的旅行高峰期來臨，特別為乘客提供旅行前新冠病毒快速測試。（取自機場視頻截圖）
屋崙國家機場表示，考慮到春夏之際到夏威夷的旅行高峰期來臨，特別為乘客提供旅行前新冠病毒快速測試。（取自機場視頻截圖）

屋崙國家機場表示，考慮到春夏之際到夏威夷的旅行高峰期來臨，特別為乘客提供旅行前新冠病毒快速測試。多數乘客可透過保險免費檢測，30分鐘內出結果，乘客準備所需的夏威夷旅行文件需要支付20元的管理費。如果在出發後72小時內檢測結果為陰性，則可在抵達夏威夷後免於接受監督隔離。

在即將到來的春夏季節，每天將有多達九個班次的航班前往所有四個主要夏威夷群島。 屋崙國際機場與合作夥伴夏威夷信任的檢測機構CityHealth Urgent Care提供檢測選項。 但機場強調，旅行前測試只適用於從屋崙直飛夏威夷群島的夏威夷航空公司或西南航空公司的機票乘客，測試時需提供機票證明。

乘客到現場排隊和預約在機場兩個測試點檢測。可登錄CityHealthUC.com上查詢。有關夏威夷安全旅行計畫的完整細節可查詢網站：hawaiicovid19.com/travel/。機場敦促所有旅行者瞭解目的地的檢測和隔離規則，提前計畫，以遵守夏威夷州衛生部的入境要求。

屋崙港航空總管弗朗西斯（Bryant L. Francis）說，夏威夷群島是屋崙主要下游區420萬人口和灣區居民的首選目的地。機場團隊已為遊客準備好了航站樓，不斷提升的清潔標準，重新開放的食品、飲料和零售優惠，以及多種低成本的旅行前測試選項。以確保遊客身體健康。

夏威夷州 檢測 機場

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