聖荷西菲裔女遭襲擊 警逮暴力犯罪嫌犯

圖為聖荷西警方在街頭巡邏。(本報檔案照)

據聖荷西 市警局的官方消息，聖荷西市警局在19日逮捕了一位在聖荷西市連續犯下暴力犯罪 的嫌犯。警方表示，在19日早上11點45分時，警察在位於南Montgomery 街200號街區發生了一起劫車事件。嫌犯持刀把將受害者從車中驅趕出來搶劫。一位熱心的市民因試圖阻止搶劫事件，險些被刺傷。逃離之後，該嫌犯在Capitol快速公路肇事並逃逸。隨後，嫌犯將車棄置在附近的居民區街道上，並闖入一家居民的車庫偷走一些工具。

在步行逃離這一地區時，這位嫌犯又涉嫌用鈍器襲擊了一位年長的菲裔女性，並且脅迫其交出車鑰匙。當時這位菲裔女子在上車，在被襲擊之後，她跑回住所並且向警方報警。嫌犯目前已經被警方逮捕，警方表示，目前還沒有證據表明這起犯罪由種族仇恨驅使，並且警方尚未公布嫌犯的照片。

雖然警方表示，沒有種族動因造成了此次襲擊事件，但在上個禮拜就有一名亞裔 女子在聖荷西等早班通勤列車時遭到針對亞裔的種族仇恨攻擊。根據「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）發布的去年3月到今年2月的12個月時間裡，發生了至少3790件針對亞太裔的仇視案件。數據還顯示，針對亞裔女性的仇恨事件是男性的2.3倍。