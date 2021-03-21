聖荷西菲裔女遭襲擊 警逮暴力犯罪嫌犯
據聖荷西市警局的官方消息，聖荷西市警局在19日逮捕了一位在聖荷西市連續犯下暴力犯罪的嫌犯。警方表示，在19日早上11點45分時，警察在位於南Montgomery 街200號街區發生了一起劫車事件。嫌犯持刀把將受害者從車中驅趕出來搶劫。一位熱心的市民因試圖阻止搶劫事件，險些被刺傷。逃離之後，該嫌犯在Capitol快速公路肇事並逃逸。隨後，嫌犯將車棄置在附近的居民區街道上，並闖入一家居民的車庫偷走一些工具。
在步行逃離這一地區時，這位嫌犯又涉嫌用鈍器襲擊了一位年長的菲裔女性，並且脅迫其交出車鑰匙。當時這位菲裔女子在上車，在被襲擊之後，她跑回住所並且向警方報警。嫌犯目前已經被警方逮捕，警方表示，目前還沒有證據表明這起犯罪由種族仇恨驅使，並且警方尚未公布嫌犯的照片。
雖然警方表示，沒有種族動因造成了此次襲擊事件，但在上個禮拜就有一名亞裔女子在聖荷西等早班通勤列車時遭到針對亞裔的種族仇恨攻擊。根據「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）發布的去年3月到今年2月的12個月時間裡，發生了至少3790件針對亞太裔的仇視案件。數據還顯示，針對亞裔女性的仇恨事件是男性的2.3倍。
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