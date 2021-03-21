斯佩儀等灣區國會議員 推動眾院重新授權VAWA

斯佩儀(Jackie Speier）推動國會通過「針對女性的暴力行為法」的國會重新授權。（斯佩儀官網提供）

亞特蘭大地區16日三家SPA發生了連續發生槍擊案，造成八人死亡，包括六名亞裔女性。慘案表明，直到今日在美國社會中，對於女性的暴力襲擊行為依然十分嚴重。特別是在新冠疫情 下，許多家庭暴力受害者被迫與施暴者待在一起。根據「新英格蘭醫學雜誌」於去年12月發布的文章顯示，有四分之一的女性曾經受過親密關係的暴力。

17日， 聯邦眾議院以244票對172票的跨黨派優勢通過了重新授權執行1994年的「針對女性的暴力行為法」(Violence Against Women Act，VAWA)。這一法案將會通過法律保護家庭暴力和性暴力的受害者，並為他們提供資源。「針對女性的暴力行為法」最近一次在國會獲得重新授權是在2013年，但由於黨派分歧，法案在2018年底失效。

代表灣區 國會第14選區的斯佩儀(Jackie Speier) 表示，有五分之一的女性在大學裡遭到性侵犯。VAWA修正案將通過創建一個專注於學生經歷和在教育領域存在性暴力的跨部門工作組，來解決這一問題。斯佩儀五年前就曾提出一項法案，用以解決惡意分享隱私、性暴露圖片的行為，而這一部分保護行為也包含在VAWA修政案的重新授權條款之中。斯佩儀表示，「這種行為可以在點擊一下鼠標的情況下，就毀掉一個人的生活。」

代表灣區國會第18選區的艾許(Anna Eshoo)表示，早在VAWA法案於1994年最初通過時，她就投了贊成票，自那以後，全美在終結性別暴力方面取得了巨大進展。由於新冠疫情的影響，迫使暴力受害者回家與施虐者在一起，因此重新授權VAWA就顯得尤為迫切。根據艾默里大學研究團隊對亞特蘭大警局在疫情間9個月的數據研究發現，新冠疫情加劇了親密關係的暴力。

代表灣區國會第19選區聖荷西洛夫格倫（Zoe Lofgren）也說， 很高興眾議院民主黨人通過了VAWA重新授權修正案，以確保性犯罪的受害者有機會訴諸司法。「它保護倖存者獲得證據收集工具和了解法醫檢查結果的權利。」眾議院通過的法案還將加強對跨性別婦女的保護措施，使她們能夠進入婦女庇護所，並在符合她們性別認同的監獄中服刑。代表灣區國會第17選區羅康納(Ro Khanna)表示，一日不對VAWA進行重新授權，女性就一日無法獲得她們理應得到的保護。

2019年時，就曾有33名共和黨 眾議員跨黨派支持這一提案，但最終無法在參議院通過。儘管VAWA沒有獲得重新授權，但當時國會仍然在持續資助相關項目。目前共和黨反對的焦點，在於重新授權法案中包括將限制有家庭暴力定罪的個人購買槍枝，這造成了美國步槍協會(National Rifle Association)對於法案的強烈不滿，支持槍協的共和黨議員於是強力反對。