金山聖荷西日本城 成立巡邏隊保護社區

聖荷西日本城志工巡邏隊加強保護社區友愛耆老中心。(照片取自友愛耆老中心網站）

美國與灣區針對亞裔 的暴力犯罪持續升溫，聖荷西日本 城目前也展開社區安全志工登記，成立社區安全巡邏隊，對抗仇恨犯罪。

巡邏隊發起人佐藤 (Rich Saito) 是一名退休警官。他20日接受訪問時表示：「我們應該展開行動，保護日本城民眾，特別是保護社區長者。」

佐藤20日清晨召集志工巡邏隊，展開維持治安訓練。他的社區安全計畫第一個步驟是組織志工，訓練他們如何觀察、紀錄、報導可疑行為，然後在暴力事件發生前，在沒有人受到傷害的情況下，先行解除暴力。

新冠瘟疫以來，仇視亞裔的暴力事件頻傳，近期更甚囂塵上，於日前亞特蘭大按摩院凶殺案達到最高峰。八名受害人中，六人為亞裔。

聖荷西近來仇恨亞裔犯罪事件頻傳，一名亞裔婦女在聖荷西Diridon車站遭性攻擊。一名男子19日試圖偷車時，擊傷一名女性菲律賓裔長者的頭部。佐藤安全巡邏主要目標之一，是保護日本城友愛 (YU-Ai Kai) 耆老中心的長者，讓日本城長者能安心前往中心，使用午餐。

佐藤說，警力有其限制，社區巡邏隊的目的是補充警力的不足。另外他指出，如果歹徒知道民眾提高警覺，這將有預防暴力發生的功效。他說，如果看到有人神色緊張，眼神透露攻擊性時，如上前跟他打一聲招呼，此人發現有人注意，可能就會謹慎言行。這也就是一年前舊金山「和平合作」(the United Peace Collaborative, 簡稱UPC) 的防止暴力方法。

屋崙與洛杉磯隨後也先後成立 UPC。佐藤也希望在聖荷西成立地方UPC。

舊金山UPC共同發起人路易 (Leanna Louie) 說，新冠瘟疫爆發後，川普又火上加油，口口聲聲「中國病毒」、「武漢病毒」、「功夫流感」(Kung Flu) 等種族歧視仇恨字眼，使許多美國人認為可以對亞裔欲所欲為。路易的想法與佐藤一樣，認為警力有其局限性。此外，她認為警察四出巡邏，可能會影響地方商業活動。

路易與佐藤計畫引導民眾關注反亞裔種族歧視與暴力事件，並藉提高警覺性來恢復社會秩序。目前兩人的計畫進展順利，路易組織的志工團可能在未來數日集結60人。佐藤說，已有約100名志工響應他的呼喚。