金山學委涉歧視亞裔 市長、議員聯合呼籲要求辭職

金山教育委員高勵思，因針對亞裔社區的言論引起爭議，被要求下台。（取自聯合學區）

舊金山 市長布里德 (London Breed)、多位州議員與幾乎所有市議員20日聯合呼籲，要求舊金山聯合學區副會長高勵思 (Alison Collins) 辭職。高勵思曾於2016年在推特上發布攻擊亞裔 的推文。

22名現任或前任地方官員20日發表聯合聲明稱：「學區副主席高勵思過去發送的歧視亞裔推文近日曝光。我們對這種種族歧視 、反亞裔的說辭深惡痛絕。無論何時何地，無論這種推文是多久之前寫的，任何發布這種說詞的民選官員在舊金山絕對沒有立足之地。」

布里德市長、學區委員林謙悅 (Jenny Lam) 與莫里加 (Faauuga Molina) 紛紛要求高勵思辭職。許多民選官員也相繼加入要求高勵思辭職行列，雖然他們同時也對她服務教育界表示感謝。

高勵思歧視亞裔推文上周再度曝光，正值美國與灣區攻擊亞裔、仇視亞裔事件不斷升溫時刻，這種歧視亞裔的推文特別引人注目，引起許多市府官員、社區領袖以及學區家長們的批評。

高勵思推文事件傳出一日後，許多地方官員要求她辭職。高勵思19日仍拒絕道歉。她20日上午雖然發文稱，她的推文話語帶給許多人痛苦，對此她深感歉疚，可是仍拒絕辭職。

學校學生也對此事發聲。舊金山知名的洛威爾高中非裔學生會 (the Lowell Black Student Union) 18日晚間舉辦婦女領袖會議 (Women in Leadership ) ，高勵思原列名在小組名單上，可是學生會臨時決定從名單上將高勵思除名。