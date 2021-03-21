金門簽語餅店遭恐嚇 金山市長到訪 關心華裔受歧視

布里德（右）在陳展明（左）的指導下親手製作簽語餅。（記者黃少華／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）於3月20日下午到訪近日收到恐嚇電話的華埠 金門幸運簽語餅店，表達對遭遇種族仇恨的亞裔 社區的支持和關切。

基於近期的一系列種族主義仇恨犯罪案件，布里德認為市府需要確保社區的每一個家庭成員得到保護，尤其是少數族裔的長者居民，不應該有人無辜地受到傷害。

在舊金山公共房屋長大的布里德畢業於伽利略高中，並且是當時校內少數的非裔學生之一。華裔佔了學生總人數的大部分。她回憶，校友涵蓋了白人、非裔、包括台裔在內的華裔、越裔、西裔。不同族裔的學生相互幫助，共同參加不同的校園俱樂部活動，關係非常緊密。她認為，每個族裔都應該受到負責任的幫助。

基於舊金山公立學校的學生當中有40%是亞太裔，布里德表示，她聯同加州眾議員邱信福（David Chiu）、舊金山教育委員林謙悅（Jenny Lam），一同反對校園內針對亞裔的種族歧視。作為一名非裔市長，她強調自己不是單單代表非裔，而是代表所有族裔的居民。任何人在教育決策層面發表仇恨亞裔的言論都是對亞裔孩子的負面傷害，這樣的人應該離開。

金門幸運簽語餅店東主陳展明（Kevin Chan）評價布里德為少數族裔代表的「榜樣」。布里德則稱讚陳展明為社區當中的「大好人」，專注並支持社區組織做了很多實事，形容最初聽到陳展明接到基於種族仇恨的恐嚇電話時讓她「難以置信」。她對陳展明表達支持，要保障社區安全，鼓勵公眾前來華埠消費。

這是布里德時隔三年之後再度到訪金門幸運簽語餅店。陳展明說，布里德得知他接到恐嚇電話之後，利用來華埠的機會登門探訪給他加油打氣，希望增進族裔之間的了解，給各族裔帶來更多正面信息。

陳展明認為，各族裔之間不應該相互歧視，布里德還很年輕，應該有機會在未來進行更多增加族裔之間溝通的改良工作。他希望布里德能成為不同族裔之間的「使者」來解決難題。

不過，陳展明也直指美國當前的「教育失敗」，使得政客為了選票可以肆意推動各種破壞社會秩序的法案。

布里德說，受到新冠疫情嚴重衝擊之下，市府向華埠一些商戶增撥具有顯著意義的款項。在向全市小商業提供的10億元支援性撥款當中，不僅僅是華埠，整個城市的小商業都獲得支持來幫助復甦。