反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

市長布里德、州議員邱信福等眾多本地官員出席20日在金山華埠舉行的反仇恨集會。 （記者黃少華／攝影）

20多個亞裔 社區組織聯合於3月20日在華埠花園角舉辦「灣區到亞特蘭大—我們一直與您同在」的千人集會，要求社會廣泛正視亞裔遭受歧視 、近期屢屢遭受種族仇恨犯罪的現狀。

參加集會的人群擠滿了花園角廣場。（記者黃少華／攝影）

根據「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織的記錄，過去一年發生了3800起針對亞裔仇恨事件。其中1700起發生在加州，包括76歲華裔長者謝蕭珍和83歲越裔長者Ngoc Pham，於3月17日上午在舊金山 市中心市場街遭39歲白人男子傑金斯（Steven Pham）打傷的案件。

胡麗華（左）和鄧式美（右）主持集會。（記者黃少華／攝影）

華人進步會政策與組織主任胡麗華（Lai Wa Wu）以及曾任舊金山中華文化中心行政總監的前市議員鄧式美（Mabel Teng）主持本次集會。她們表示，對亞裔頻繁遭遇種族仇恨犯罪的事件感到「震驚、失落、悲哀、憤怒、痛心」。歧視亞裔不是一朝一夕的事，在美國已有百年以上的歷史。移民、工人、女性每天都在遭受歧視。亞裔已經「忍無可忍」，需要團結站出來發聲。

華裔婆婆黃奕愛於2019年1月8日在訪谷區康樂場被當時18歲的非裔青年加特隆（Keonte Gathron）毆打至重傷，並於2020年1月3日離世，終年89歲。黃奕愛的孫女余嘉雯（Sasanna Yee）一直致力於將訪谷康樂場更名為「黃奕愛和平與友誼公園」，並出席了此次集會。

余嘉雯主持了一個名為「療癒之環」的環節，表達「人人平等、每個生命都珍貴」的願景。她說，每個人都應該學會聆聽、尊重不同的聲音。

13歲華裔初中女生蘇凱盈表示，針對亞裔的仇恨犯罪不能容忍。（記者黃少華／攝影）

13歲華裔初中女生蘇凱盈（Ashlyn So）於2月27日在中半島聖馬刁市中央公園，發起主題為「代表亞裔」（Stand For Asians）的反對歧視亞裔遊行集會。她也來到舊金山華埠花園角進行了主旨發言。

華裔藝術家鄺楚瑩（Vida Kuang）在集會現場的地面上創作了五隻色彩斑斕的蝴蝶，表達對愛與和平的嚮往。不少民眾自發高舉各種標語，呼喚給予亞裔社會正義。還有亞裔藝術家通過現場現代集體舞，表達為爭取種族正義而艱難抗爭的決心。

多名本地官員出席本次集會。包括：州參議員威善高（Scott Wiener）、州眾議員邱信福（David Chiu）、舊金山市長布里德（London Breed）、市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）、金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）、市議員安世輝（Ahsha Safai）、市議會前任議長余鼎昂（Norman Yee）、教育委員林謙悅（Jenny Lam）、警察委員余健全（Larry Yee）等。

集會參加者手舉反對仇恨的標語。（記者黃少華／攝影）

余健全和李殿邦代表駐美中華總會館出席。陳傑民代表舊金山中華總商會出席。本次集會由華人進步會主辦，協辦單位包括華人權益促進會、社區青年中心（CYC）、新呼吸基金會、舊金山中華文化中心、社區安全正義聯盟。