加州通過疫情有薪病假 適用確診、打疫苗等情況

加州民主黨參議員史基納提出的擴大有薪病假法案獲得通過。（美聯社）

加州 議會18日晚上投票通過擴大1040萬勞工 的有薪病假法案，要求提供勞工最多兩周與新冠疫情有關的有薪假，適用情況包括感染新冠肺炎、接種疫苗、照顧在家上課的子女等。

這項法案適用於員工至少有25人的企業，法案有效期到9月30日止，但可追溯回今年1月1日，因此，部分公司必須支付工資給已經請過假的員工。不過，提出法案的加州民主黨參議員斯金納（Nancy Skinner）表示，企業可以從聯邦那裡拿回這些額外支付的工資，每一名請有薪假的員工，公司一天最高可獲511元的薪資稅金減免，足夠支付時薪60元或60元以下員工一天的工資。

這項福利有部分限制。請假在家照顧子女的勞工，每日只能獲得200元工資，而且只限員工人數500人以下企業。

斯金納說：「遏止病毒傳播最有效的方法，除了佩戴口罩和保持距離，就是確保感染者或無症狀感染者不要到公司上班。」

儘管加州過去一年已獲得來自聯邦數百億資金，但加州由民主黨議員控制的州議會最近幾周不斷推出自己的經濟紓困方案。加州議會已經通過了超過142億元的商業、學校和個人紓困金 ，同時將部分聯邦提供的紓困金拿來為有困難的租客支付積欠的租金。

加州提供的紓困金主要來自稅收盈餘，估計約有150億元，不久還會再獲260億元聯邦撥款。

然而，加州小型企業並未能因這項法案受益。哈佛大學經濟追蹤小組Opportunity Insights的研究數據指出，從2020年1月至今，小型企業收入萎縮了29%，關閉的商家超過34%。這正是為何許多商業團體反對加州這項法案的原因，他們稱法案是對努力在困境中求生的小商業又一沉重的打擊。

反對這項法案的加州商會（California Chamber of Commerce）執行副總裁巴雷拉（Jennifer Barrera）說：「在加州財庫滿溢時，決策者不應該要求雇主充當加州的社會安全網。」

同樣也是民主黨的加州參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）對法案感到遺憾。她指出，就業發展局（EDD）數據顯示，加州約90%的雇主是員工不到20人的小型企業，代表有約400萬名勞工無法獲得福利。