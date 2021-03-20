加州創全美先例 將設高中族裔研究課程

加州成全美通過高中族裔研究課程首州。加州州務卿韋伯表示，有關族裔研究的批評討論將持續，沒有完美的課程，但加州族裔課程強而有力。(美聯社)

美國最近發生一系列針對亞裔 的致命仇恨犯罪與族裔主義打擊，加州教育 委員會18日以11對0票，一致通過設立高中族裔研究課程。加州是全美第一個在高中開設此類課程的州，希望成為其他州仿效的模範。

在教委會會議上發言的教育人士及民權領袖，哀悼本周在喬治亞州發生的慘案死者，其中多數被害人是亞裔婦女，此案為最新族裔主義悲劇，也同時向全美發出提醒，教育是消弭仇恨的必要措施。拜登政府負責領導教育議題的加州教育委員會主席哈蒙德(Linda Darling-Hammond)表示，我們每天都被提醒，族裔主義不僅是過去遺留下來產物，也是清晰可見的當前危機，必須了解歷史，最後終結悲劇。

草擬相關課程耗時三年，由於有不同群體發表看法，吸引了超過10萬個公眾評論，其中也包括有些人要求委員會拒絕開這一課程。長達900頁的族裔研究範本課程已製作多年，目標是教導高中學生在美國歷史課程常被人忽略的歷史邊緣化群體的奮鬥和貢獻。

族裔研究集中在四個群體：非裔、拉丁裔、亞裔與太平洋島民，以及美國原住民。其他還包括猶太人、阿拉伯裔、錫克教徒美人、亞馬尼亞裔等課程計畫，這些族裔傳統上不屬於族裔研究課程的一部分，但有重要故事可講述，並對加州與美國有貢獻。

加州教育委員會表示，這將是全美首個全州範圍的族裔研究範本課程。其他州也採取不同方法教授族裔研究，例如俄勒岡正研發設在社會學科課程的族裔研究標準；康乃狄克州高中將於2022年秋季學期提供黑人與拉丁裔研究課程。

加州族裔研究課程材料包括33個課程計畫，各校無需完全使用這些計畫，但須在其中選擇適合學生群體的教學內容。加州有超過四分之三幼稚園至12年級學生為非白人，其中：55%拉丁裔、22%白人、12%亞裔或太平洋島嶼、5%非裔美人。

課程中一項教案計畫建議討論「Black Lives Matter」運動的警察暴行事件，或研究1992年洛杉磯暴動，韓裔美人與黑人居民受到攻擊，比較為何緊張族裔局勢演變成致命暴力案件。其他課程也引導學生了解二次大戰期間、拘留營日裔美人的詩歌和藝術，了解當時他們面對的敵對情緒。

部分教育官員稱此課程為「起點」(a starting point)，指出課程內容將會有補充並擴大範圍，教師將開發適合班級學生的課程。族裔議題課程必然會有分歧，曾於1970年代在聖地牙哥州大設立族裔研究課程的加州州務卿韋伯(Shirley Weber)表示，有關族裔研究的批評討論將持續，沒有完美的課程，但加州擁有的族裔課程強而有力。