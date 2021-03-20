我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

加州創全美先例 將設高中族裔研究課程

編譯組／灣區19日電
加州成全美通過高中族裔研究課程首州。加州州務卿韋伯表示，有關族裔研究的批評討論將持續，沒有完美的課程，但加州族裔課程強而有力。(美聯社)
加州成全美通過高中族裔研究課程首州。加州州務卿韋伯表示，有關族裔研究的批評討論將持續，沒有完美的課程，但加州族裔課程強而有力。(美聯社)

美國最近發生一系列針對亞裔的致命仇恨犯罪與族裔主義打擊，加州教育委員會18日以11對0票，一致通過設立高中族裔研究課程。加州是全美第一個在高中開設此類課程的州，希望成為其他州仿效的模範。

在教委會會議上發言的教育人士及民權領袖，哀悼本周在喬治亞州發生的慘案死者，其中多數被害人是亞裔婦女，此案為最新族裔主義悲劇，也同時向全美發出提醒，教育是消弭仇恨的必要措施。拜登政府負責領導教育議題的加州教育委員會主席哈蒙德(Linda Darling-Hammond)表示，我們每天都被提醒，族裔主義不僅是過去遺留下來產物，也是清晰可見的當前危機，必須了解歷史，最後終結悲劇。

草擬相關課程耗時三年，由於有不同群體發表看法，吸引了超過10萬個公眾評論，其中也包括有些人要求委員會拒絕開這一課程。長達900頁的族裔研究範本課程已製作多年，目標是教導高中學生在美國歷史課程常被人忽略的歷史邊緣化群體的奮鬥和貢獻。

族裔研究集中在四個群體：非裔、拉丁裔、亞裔與太平洋島民，以及美國原住民。其他還包括猶太人、阿拉伯裔、錫克教徒美人、亞馬尼亞裔等課程計畫，這些族裔傳統上不屬於族裔研究課程的一部分，但有重要故事可講述，並對加州與美國有貢獻。

加州教育委員會表示，這將是全美首個全州範圍的族裔研究範本課程。其他州也採取不同方法教授族裔研究，例如俄勒岡正研發設在社會學科課程的族裔研究標準；康乃狄克州高中將於2022年秋季學期提供黑人與拉丁裔研究課程。

加州族裔研究課程材料包括33個課程計畫，各校無需完全使用這些計畫，但須在其中選擇適合學生群體的教學內容。加州有超過四分之三幼稚園至12年級學生為非白人，其中：55%拉丁裔、22%白人、12%亞裔或太平洋島嶼、5%非裔美人。

課程中一項教案計畫建議討論「Black Lives Matter」運動的警察暴行事件，或研究1992年洛杉磯暴動，韓裔美人與黑人居民受到攻擊，比較為何緊張族裔局勢演變成致命暴力案件。其他課程也引導學生了解二次大戰期間、拘留營日裔美人的詩歌和藝術，了解當時他們面對的敵對情緒。

部分教育官員稱此課程為「起點」(a starting point)，指出課程內容將會有補充並擴大範圍，教師將開發適合班級學生的課程。族裔議題課程必然會有分歧，曾於1970年代在聖地牙哥州大設立族裔研究課程的加州州務卿韋伯(Shirley Weber)表示，有關族裔研究的批評討論將持續，沒有完美的課程，但加州擁有的族裔課程強而有力。

加州 教育 亞裔

上一則

開發灣區房地產 Google投資10億

下一則

加州通過疫情有薪病假 適用確診、打疫苗等情況

延伸閱讀

加州推全民醫保 羅康納促醫保與就業分開

加州推全民醫保 羅康納促醫保與就業分開
加州通過疫情有薪病假 適用確診、打疫苗等情況

加州通過疫情有薪病假 適用確診、打疫苗等情況
加州迪士尼、環球影城4月重啟 防疫守則：減少尖叫吶喊

加州迪士尼、環球影城4月重啟 防疫守則：減少尖叫吶喊
紐森坦承 首次重啟犯錯釀病例激增

紐森坦承 首次重啟犯錯釀病例激增
加州議會通過兩周新冠有薪病假 限25人以上公司

加州議會通過兩周新冠有薪病假 限25人以上公司
美聯社專訪：紐森坦承去年首次重開犯錯 致病例反彈激增

美聯社專訪：紐森坦承去年首次重開犯錯 致病例反彈激增

熱門新聞

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
視頻截圖顯示，77歲的華翁（右）當時和嫌犯並排站著。（市民供圖）

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」 竟遭非裔毆打

2021-03-17 00:54
亞裔女子在聖荷西被罵種族汙言穢語並遭到性攻擊。圖為嫌犯斯特里多姆。（聖他克拉拉縣檢方提供）

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

2021-03-13 00:57
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

2021-03-17 00:54
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪