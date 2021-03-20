2016年的推文涉歧視亞裔 金山教育委員挨轟 被要求辭職

金山教育委員高勵思，因為五年前的針對亞裔社區的言論引起爭議，被要求下台。（取自聯合學區）

舊金山 聯合學區教育委員高勵思（Alison Collins），2016年發布的涉及歧視亞裔 的推特（Twitter）推文日前被曝光，引起政壇軒然大波。已經有不少聲音要求她辭職。

高勵思是非裔，2018年在選舉中勝出，成為舊金山聯合學區的教育委員。然而，在2016年時，她曾經發表推文，言論針對亞裔群體，意在對抗在亞裔社區中出現的反非裔現象，她形容亞裔利用「白人至上主義者」的思維來融入社會，並且跑到前頭（獲得成功）。

她也在推文中舉例說出了許多與亞裔相關的事情，指出亞裔社區在「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）以及反對種族歧視 的運動中做的不夠，同時也把亞裔對比成為「住在家裡的黑*」（歧視性詞語，house n****r）。

這則五年前的言論，被一名舊金山的華裔Diane Yap找出來曝光，隨即引起討論。高勵思本身也已經深陷爭議，因為學區重啟、學校改名、洛威爾高中招生改革一事已經觸怒眾多家長，因此目前也有坊間發起的罷免行動要罷免高勵思。

兩個亞太裔的民主黨協會，包括李孟賢亞太裔民主黨協會（Edwin M. Lee Asian Pacific Democratic Club）、華裔民主黨協進會（CADC）均已經發出聲明，強烈反對高勵思的言論，要求她辭職。亞裔法律基金會（Asian American Legal Foundation）的創辦人Lee Chang也對於高勵思的言論表示震驚，並且敦促她下台。

市長布里德（London Breed）同樣發表聲明，譴責高勵思的言論，表示亞裔在美國社會中也面臨著歧視，包括在舊金山也一樣，不能夠簡單地一概而論，這樣做對亞裔具有傷害性和冒犯性。

高勵思回應舊金山紀事報時表示，自己不會對於五年前的推文言論進行評論，強調自己看到亞裔的兄弟姐妹們遭遇暴力時感到心碎。截至周五晚間，高勵思尚未把推文刪除。系列推文的網址：https://twitter.com/AliMCollins/status/805474701355012096 。

聯合學區的馬菲斯（Vincent Matthews）及舊金山教育委員，以及舊金山市議員都尚未對此事件發表評論。