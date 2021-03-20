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金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

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金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

記者李晗 / 舊金山報導
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

舊金山的兩名亞裔老人在市場街遇襲，其中一位華裔婆婆反擊打傷嫌犯，成為國際新聞熱話題。老人在案件中都被拍到流血受傷，畫面引起外界極大迴響。為了這兩個老人而成立的眾籌線上活動，已經籌得善款接近百萬元。

案發是在3月17日早晨，39歲的嫌犯傑金斯（Steven Jenkins）先後襲擊了83歲的越南裔長者Ngoc Pham，以及75歲的華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）。謝蕭珍當即反擊傑金斯，事情被錄像拍下，在媒體上廣泛傳播。

因為兩位受害者均是亞裔長者，在案件中都流血受傷，結合近期針對亞太裔的暴力升溫，事件引起極大關注。也分別有兩個眾籌募捐的Gofundme網頁支持謝婆婆和越南裔長者Ngoc Pham。截至周五晚時，捐助謝婆婆的善款已經有75萬，而捐助Ngoc Pham的金額已經有20萬，加起來已經95萬，預估也很快會突破百萬。

傑金斯目前仍被扣押當中，涉及襲擊和虐待老人的罪名。至於是否會被起訴涉及亞裔仇恨犯罪，則仍然在調查中。

謝婆婆在當天送院治療之後即已出院。根據Gofundme的頁面內容，謝婆婆本身有健保，但是可能不足以支付醫療。她身心受創之外，未來也可能需要長期的治療，因為會有「創傷後壓力綜合症」（PTSD）。同時謝婆婆本身是癌症康復者，以及患有糖尿病超過十年。

謝婆婆還擊傑金斯的事跡也已經傳遍整個華人社區。據家人轉述，當時謝婆婆在街上，傑金斯直接毫無徵兆一拳打在謝婆婆的臉上。當時謝婆婆雖然疼痛難忍，但是感到不能這樣受欺負，而且剛好坐在地上的時候，手邊有一塊木板，於是謝婆婆就拿起木板還擊那名白人。

83歲的Ngoc Pham遇襲之後傷勢更重，頭部受傷和淤青，鼻子骨折，頸部也受傷，可能需要進一步的診斷。Ngoc Pham目前仍然在醫院留醫。由社區青年中心（CYC）為他發起的眾籌平台，短短一天之內也已經接近20萬。

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