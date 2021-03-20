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紐森訪金山華埠 譴責反亞裔仇恨犯罪

記者黃少華／舊金山報導
州長紐森（中）、加州眾議員邱信福（右）與華人權益促進會行政主任崔禎文（左），都對亞裔遭受仇恨犯罪威脅的現狀感到擔憂。（記者黃少華／攝影）
州長紐森（中）、加州眾議員邱信福（右）與華人權益促進會行政主任崔禎文（左），都對亞裔遭受仇恨犯罪威脅的現狀感到擔憂。（記者黃少華／攝影）

州長紐森（Gavin Newsom）於3月19日到訪舊金山華埠，聯同多名亞裔社區組織領袖在中華文化中心召開記者會，譴責近期頻發的針對亞裔仇恨犯罪案件。

加州有620多萬亞裔人口。作為現任州長和前舊金山市長，紐森為自己在一個以多元文化著稱的城市和州份長大感到自豪。

州長紐森（左一）與在華埠花園角活動的華裔長者打招呼。（記者黃少華／攝影）
州長紐森（左一）與在華埠花園角活動的華裔長者打招呼。（記者黃少華／攝影）

紐森從個人情感的角度指出，加州不能迴避在助長種族偏見方面的角色。州議會在19世紀採取歧視華人移民的政策，通過了幾項針對華人的法案，包括要求特別許可證、勞工規則、限制入籍。1882年，國會通過聯邦層面的「排華法案」。在當時的舊金山，Denis Kearney就是一名排斥華人移民的政治領袖。

紐森表示，在亞裔社區引發恐懼的種族偏見和暴力行為激怒了他。他認為，每個人都有義務與之做鬥爭，反思加州在亞裔長期遭到歧視方面的負面歷史。他反問：「我們到底怎麼了？我們必須保持警惕！這是我們在這個州和這個國家已經存在了150年的東西。」

任命金山警察局長 紐森接仇恨信

紐森提到，他2004年任命華裔方宇文（Heather Fong）擔任舊金山警察局長時，收到一堆仇恨郵件。他至今還保存著這些郵件。一些反對任命方宇文的人士就來自警局內部。他說：「那不是很多年前的事。我們還有很多工作要做。」

雖然講話頗為激情慷慨，紐森並沒有在此次記者會上提出新的政策倡議。

社區團體呼籲紐森 任命亞裔檢察長

亞太裔團體一直呼籲紐森採取幾項具體措施，打擊反亞裔偏見的犯罪行為，包括任命一名亞裔的加州檢察長，來接替即將宣誓就任聯邦衛生與公共服務部部長的貝塞拉（Vavier Becerra）。菲裔州眾議員邦塔（Rob Bonta）是最有力的競爭者之一。加州最高法院華裔大法官劉弘威（Goodwin Liu）也廣受司法界支持。

不過，紐森在記者會上拒絕透露他將提名誰來擔任新的檢察長。

州眾議員邱信福（David Chiu）表示，加州司法廳應開始追蹤仇恨事件及相關犯罪案件。他說：「無論是破壞公物，還是我們在零售環境中看到的種族歧視，或是我們在校園中看到的欺凌，都應該被追究。」

華人權益促進會是發起成立「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織的團體之一。華人權益促進會行政主任崔禎文（Cynthia Choi）說，亞裔父母和企業主害怕自己的孩子或工作場所成為攻擊目標，許多社區成員不敢外出。

Stop AAPI Hate過去一年紀錄的全國3800起針對亞裔的仇恨事件，1700起發生在加州。崔禎文指出：「我們有一些學校重開。家長擔心孩子會受欺凌，遭遇歧視。我們有一些私營企業擔心，如果他們是亞裔所有，而且主要是亞裔雇員，他們會成為攻擊目標。」

亞裔 紐森 加州

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