金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

舊金山的兩名亞裔 老人在市場街遇襲,其中一位華裔 婆婆反擊打傷嫌犯,成為國際新聞熱話題。老人在案件中都被拍到流血受傷,畫面引起外界極大迴響。為了這兩個老人而成立的眾籌線上活動,已經籌得善款接近百萬元。

案發是在3月17日早晨,39歲的嫌犯傑金斯(Steven Jenkins)先後襲擊了83歲的越南 裔長者Ngoc Pham,以及75歲的華裔婆婆謝蕭珍(Xiaozhen Xie)。謝蕭珍當即反擊傑金斯,事情被錄像拍下,在媒體上廣泛傳播。

因為兩位受害者均是亞裔長者,在案件中都流血受傷,結合近期針對亞太裔的暴力升溫,事件引起極大關注。也分別有兩個眾籌募捐的Gofundme網頁支持謝婆婆和越南裔長者Ngoc Pham。截至周五晚時,捐助謝婆婆的善款已經有75萬,而捐助Ngoc Pham的金額已經有20萬,加起來已經95萬,預估也很快會突破百萬。

傑金斯目前仍被扣押當中,涉及襲擊和虐待老人的罪名。至於是否會被起訴涉及亞裔仇恨犯罪,則仍然在調查中。

Today, an elderly Asian woman beat up her attacker in San Francisco. He ended up in a stretcher.



Don’t mess with our 外婆s. She still looks badly hurt too 🥺 #StopAsianHate #StopAAPIHate pic.twitter.com/12J8xvzxEk