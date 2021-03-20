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進步派：今年續推提高最低時薪立法

記者陳程威／聖荷西報導
圖為一民眾舉牌要求提高最低時薪至15元。(本報檔案照)
圖為一民眾舉牌要求提高最低時薪至15元。(本報檔案照)

代表矽谷的聯邦眾議員，同時也是「國會進步黨團」(CPC)領袖羅康納（Ro Khanna）19日與勞工領袖召開記者會，分享如何在國會通過提高最低工資法案的相關途徑。雖然在最新一輪1.9兆元聯邦經濟刺激法案中沒有包括提高最低工資的條款，但是進步派以及勞工領袖們表示，他們不會放棄在今年繼續推動提高最低工資立法的努力。

參與會議的有全美勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）主席楚姆卡（Richard Trumka）、服務業雇員國際工會（SEIU）主席亨利（Mary Kay Henry），以及「窮人運動」(Poor People's Campaign)聯合主席巴柏爾(William Barber）等。

羅康納此前曾表示，需要明確的計畫與戰略來通過提升最低工資到15元。他19日就在個人社交媒體上公布了民主黨人為了在今年年底前通過提高最低工資的法案所能採取的途徑。這些措施包括：在下一份「調節法案」（reconciliation bill)中讓該條款被裁定為可接受的條款。把提高工資的規定附加到必須通過的立法中，比如「國防授權法案」(National Defense Authorization bill)。或者直接廢除俗稱「費力把事拖」(filibuster)的冗長辯論，以此在參議院便可以直接以簡單多數通過法案。

羅康納的第一條將最低工資的提案列入到「調節法案」的嘗試，在1.9兆刺激法案的嘗試中已經被參議院的程序官員否決。雖然他與進步派在早先也因此去信拜登，表明由一個非民選官員決定能否為三千萬美國人加薪是不道德的。

面對一些反對人士聲稱，15元的最低工資在某些地方過於昂貴，羅康納表示，15元一小時意味著每周的收入是600元，即約為2400元的每月的稅前收入。「請列出一份每月的房屋租金、水電費、食物開支、兒童保育、醫療保險、學習用品和衣服的預算。是否能夠以更低的工資生活」？

羅康納表示，63%的美國人希望提高最低工資，民意代表必須按照民眾的意願去進行工作。

羅康納提出通過最低工資提高立法的三大途徑。（本報檔案照）
羅康納提出通過最低工資提高立法的三大途徑。（本報檔案照）

勞工 美國 參議院

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