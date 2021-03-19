50歲以上居民 從優先接種名單上消失

加州50歲到64歲民眾目前不在加州優先接種名單上。（Getty Images）

加州 本周開放給440萬有嚴重健康問題的居民接種新冠疫苗 ，但同時悄悄將同樣有高感染風險的其他數百萬居民從接種名單中刪除。

從加州疫苗計畫網站優先接種名單中消失的包括50歲到64歲居民及其他必要性行業的勞工 。這些群體的民眾現在不確定是否還能優先接種疫苗，或是要等到美國5月開放讓所有民眾接種時才有辦法接種。

加州樂齡會（AARP California）副會長布佐（Fred Buzo）指出，加州93%以上的新冠死亡病例都是50歲以上的民眾：「擔心的是，如果不斷讓其他群體加入優先接種行列，不僅50歲以上的民眾不知何時可以接種，就連65歲以上民眾也很難有機會接種。」

這些群體在加州疫苗網站優先名單中被刪除的時間似乎是在上個月。但在拜登總統上周表示5月1日有望開放給美國所有成人和年齡較大的青少年接種，以及加州本周擴大民眾接種資格後，此事才逐漸被人發現。

州長紐森（Gavin Newsom）本周在記者會上被問及此事，他表示，考量過風險和年齡後，才逐步將其他群體加入優先接種名單。紐森強調，公平性仍是主要目標，但沒有提到下一個開放接種的對象是哪個群體。

紐森說：「隨著加州疫苗供應量不斷提高，我預計未來幾天或幾周內，接種資格會進一步放寬。5月1日，我們將開放給所有民眾接種。」

自去年12月疫苗上市以來，加州多次更改優先接種計畫，加州目前的優先接種計畫與美國疾病管制與預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）提出的計畫也有出入。

CDC和加州制定的第一階段和第二階段優先接種群體相同，但從第三階段開始出現差異。CDC第三階段優先接種群體為65歲到74歲民眾、16到64歲有健康問題的民眾、及能源、建築、金融、法律和傳播行業的必要性勞工。但加州第三階段選擇開放給65歲以上民眾、教育工作者和托兒所教職員、食品業與農業勞工、緊急救難人員、大眾運輸系統、重要製造業、工業、商業和住宅服務業勞工、醫獄受刑人和遊民。

50歲到64歲居民、其他必要性行業勞工、能源、水利、化學、金融、政府和傳播業勞工，原本是加州第四階段優先接種對象，但現在官方網站上已找不到這個階段的資訊。