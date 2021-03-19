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美聯社專訪：紐森坦承去年首次重開犯錯 致病例反彈激增

編譯組／美聯社沙加緬度18日電
紐森接受美聯社專訪，坦承在加州首次重開時犯錯，導致病例反彈激增。（美聯社）
紐森接受美聯社專訪，坦承在加州首次重開時犯錯，導致病例反彈激增。（美聯社）

加州再次大規模重開之際，州長紐森（Gavin Newsom）18日接受美聯社專訪，坦承在去年加州首次重開前，沒有與民眾做好溝通，導致新冠病例在夏初反彈激增。紐森稱，這是一個他們不斷在反省的殘酷教訓。

在頒布全美首個居家避疫令（stay-at-home order）屆滿一年的此時，紐森接受美聯社專訪表示，在居家避疫令實施約七周時，由於加州新冠病例未出現激增，他決定放寬限制。宣布放寬後，餐廳、教堂和其他室內活動迅速恢復營業和服務。甚至在6月中旬紐森頒布口罩令時，酒吧也獲准重開。

紐森說：「我們和各縣、商家企業、各行各業就修改項目和意義進行了溝通，卻忽略了與民眾溝通。事後看來，很顯然，我們沒有把修改項目和意義清楚傳達給民眾，我們其實可以做得更好。」

7月初，新增病例和住院人數開始激增，紐森下令關閉部分商業，並懇求居民不要參加國慶日慶祝活動。這波疫情在夏末開始緩解，但感恩節後再度捲土重來，直到今年1月。

紐森表示，他的政府學到教訓，因此推出一個較容易了解的顏色分級重開系統，從限制最嚴的紫色級別到限制最少的黃色級別，各縣根據病例數、確診率和公平性改變級別。為了完全解除地方官員和民眾對這個系統的困惑，他們最近修改了系統指標，並明確說明在各個級別中，學校、酒吧和其他商業應如何營運。

加州目前正處於再次大規模重開的階段，主題樂園和球場下個月即將重開，大部分的縣已准許餐廳提供室內用餐，許多學校也已準備復課，學生將重回校園。

加州現在正計畫在分級制中加入解除大部分限制的綠色級別。紐森表示，他預期加州能比大多數人相信的更快進入這個級別，但拒絕說明具體細節。

不過，紐森也對變種病毒可能阻礙加州達成群體免疫，以及許多民眾表示不會接種疫苗表示憂心。

此外，紐森表示，他已於15日成立了一個政治委員會對抗罷免他的運動。他抨擊罷免運動是前總統川普的支持者和極端主義者所主導。但罷免運動組織者稱，支持罷免運動者包括所有對紐森防疫工作不滿的各方人士，即便聯署的大多是共和黨人。

紐森 加州 居家避疫

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