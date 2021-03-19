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金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

記者李晗 / 舊金山報導
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）
謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

舊金山一位華裔婆婆遭遇暴力襲擊之後，還擊匪徒，成為國際熱議的話題。華裔婆婆的家人18日透露更多細節，還原事件始末。

遇襲的謝婆婆的女婿陳德和。（記者李晗 / 攝影）
遇襲的謝婆婆的女婿陳德和。（記者李晗 / 攝影）

婆婆的女婿陳德和是舊金山華埠的商戶，也活躍於僑社。他表示，3月17日早晨，當時75歲的岳母謝蕭珍（Xiexiao Zhen）在舊金山南市場（SoMa）一帶散步晨練，結束之後準備回家。她在等紅綠燈的時候，靠著燈柱休息一下。這時候附近走來一個白人，嘴裡說著話。謝婆婆不懂英語，但是能夠從白人嘴巴裡聽到「華人」（Chinese）的字眼。

隨後白人直接毫無徵兆一拳打在謝婆婆的臉上。當時謝婆婆感到疼痛不已，直接倒在地上。根據陳德和的轉述，當時謝婆婆雖然疼痛難忍，但是感到不能被欺負，剛好坐在地上的時候，手邊有一塊木板。於是謝婆婆就拿起木板還擊那名白人，打了多少下都不記得了。

因為現場是在舊金山市場街的鬧市之中，很快警員就來到了。後來的事情也就是目前在網路上被瘋傳的視頻中可見的內容。拍到的畫面中，華裔婆婆已經眼睛腫起流血，操著台山口音的粵語怒吼著「他欺負我」，「一拳打過來」等等，並且舉起一塊類似自衛用途的木板，指向當時已經躺在擔架床上、也在流血的白人男性嫌犯。

陳德和說，岳母現在身體情況不佳，尤其是身心都收到了很大的創傷，眼睛也未能睜開。他說，案發之後，警局、地檢長辦公室、市議員辦公室都有聯絡他們。婆婆住在南市場一帶，是市議員楊馳馬（Matt Haney）的選區。

此外，巧合的是，謝婆婆的兒子，一名辦公室清潔工作行業的人士，當天剛好開車經過案發區域，看到一片人群，然後也聽到熟悉的聲音，才發現自己的媽媽在人群中，眼睛腫起流血。後來兒子陪著謝婆婆去了醫院，一直忙著照顧婆婆。陳德和表示自己是下午2時多才知悉事件。

警方在18日發出公告表示，39歲的白人嫌犯傑金斯（Steven Jenkins）已經被當場抓捕。

然而，謝婆婆並非是傑金斯唯一的襲擊對象。警方表示，當時傑金斯還攻擊了另外一名83歲的老人。綜合各方消息，該名83歲的老人是越南裔，同樣身受重傷。因為兩名遇襲的老人均是亞裔，警方也表示族裔是否是犯案動機仍然在調查當中。

謝婆婆遇襲之後，傷勢依然嚴重。（謝婆婆家人提供）
謝婆婆遇襲之後，傷勢依然嚴重。（謝婆婆家人提供）

案發之後，謝婆婆的外孫、陳德和的兒子John Chen在Gofundme的網站上發起眾籌，為婆婆眾籌醫療費用。

因為亞裔反擊，打傷嫌犯的新聞成為國際熱門話題，無論是中美還是其他國家、地區，都有不少人討論。話題熱度也一度衝高了眾籌募捐的點擊率。

截稿之前，募捐的金額已經突破50萬，而且還在不斷上升。陳德和表示，一開始婆婆不願意搞募捐，但是後來英文台的記者再三說服之後，才成立了募捐平台，因為亞裔遇襲奮起還擊的事情少之又少。

根據Gofundme的頁面內容，謝婆婆本身有健保，但是可能不足以支付醫療。她身心受創之外，未來也可能需要長期的治療，因為會有「創傷後壓力綜合症」（PTSD）。同時謝婆婆本身也是癌症的康復者，以及患有糖尿病超過十年。

眾籌網址：https://www.gofundme.com/f/2b8zh292uo 。從捐款者可見有來自世界各地的華人，最高額的單筆捐款來自一位無名氏，有5000元，其餘的小額捐款從幾元至上百元不等。

舊金山 亞裔 華裔

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