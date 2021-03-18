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金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華埠洗衣店長者遭襲案 3嫌落網

記者李晗 / 舊金山報導
華裔長者被暴力搶劫。（視頻截圖）
華裔長者被暴力搶劫。（視頻截圖）

嫌犯的槍支武器。（警局提供）
嫌犯的槍支武器。（警局提供）

早前舊金山華埠附近的一間洗衣店內發生暴力襲擊傷人和搶劫案，震驚全城。大半個月後，舊金山警方宣布逮捕三名19歲的嫌犯。

案件被洗衣店內的攝像機拍下，暴力程度令人震驚。案發2月23日晚上約9時50分，地址是華埠附近的Mason街一帶的洗衣店。店內監控攝像顯示，67歲的華裔長者男性在洗衣店內等候，三名據信是非裔的嫌犯進入洗衣店之後，對該長者拳打腳踢，搶劫之後逃逸。

三名非裔嫌犯中，一人直接對長者飛踢一腳，然後三人將他打倒在地，又把他雙腿抬起，搜刮口袋，期間不斷在毆打他。整個視頻不足一分鐘，搶匪搶完後離開現場，留下長者男子臥倒在地。受害者被搶走的財物包括手機、現金和信用卡。

視頻3月2日晚開始在微信上流傳，3月3日視頻傳開，主流電視台也有報導。

3月17日清晨，警方在東灣安蒂奥克（Anitoch）抓捕了視頻中的三名嫌犯，分別是19歲的Calvin Berschell、Jason Orozco和Nolowde Beshears。同時也在抓捕的過程中沒收槍枝武器。

金山警局長史考特（Bill Scott）在17日公開活動上也特別回應表示，三名嫌犯除了和那次襲擊案相關之外，也和其他系列犯罪（A spree of crime）相關，包括多起砸車盜竊案。三嫌均是東灣安蒂奥克居民，史考特也特別強調，現在似乎有一個趨勢，就是外地的、不住在舊金山的人，會來舊金山犯罪。他指出，這個案件證據充足，相信會對嫌犯起訴。

舊金山 華埠 非裔

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