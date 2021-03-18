金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

舊金山 鬧市之中，再次發生暴力襲擊案件。3月17日周三早間，據悉一名華裔 婆婆在舊金山市場街（Market）一帶遇襲，她奮力反擊並且打傷了白人嫌犯。場面被現場人士攝像拍下，引起廣泛熱議。

白人男子被打傷流血。（視頻截圖）

視頻中並未有拍到具體的打鬥場景。拍到的畫面中，華裔婆婆已經眼睛腫起流血，一隻手拿著類似冰袋的東西敷著傷口。同時現場另一名白人男性也面部有血，被救護人員搬上擔架。

華裔婆婆操著台山口音的粵語怒吼著「他欺負我」，「一拳打過來」等等，並且舉起一塊類似自衛用途的木板，指向當時已經躺在擔架床上的白人男性嫌犯。現場除了有警察和救護人員之外，也有很多行人圍觀。

兩人隨後均被送醫救治，據悉並無大礙。現場的視頻在推特上瘋傳，已經有數十萬的觀看。

華裔婆婆（右）舉著據信是用於自衛的木板。（視頻截圖）

根據警方的消息，案件起始於早上10時左右。當時嫌犯在舊金山的Civic Center捷運站、UN Plaza一帶和人打架，隨後被保安拉開。隨後嫌犯走開之後，開始襲擊途人。除了上述70多歲的華裔婆婆遇襲之外，據悉還有一位80多歲的越南裔的老翁同樣遇襲，也是被重拳打臉。也就是兩名遇襲的受害者，都是亞裔 長者。

警方消息稱，案發之後警察約兩分鐘之內趕到現場，拘捕了30歲出頭的嫌犯。目前案件還在調查中。

近來灣區頻繁發生針對亞裔的襲擊案件，尤其是長者常常成為受害人。舊金山、屋崙均已經發生亞裔長者遇襲身亡的事件。全美也掀起亞裔社區維護自身權益運動的聲浪。這一次舊金山華裔婆婆被打，而反擊打傷嫌犯的事情，也自然成為熱議話題。

本周早些時候，一名菲律賓華裔的59歲男子，在市場街一帶被暴力襲擊，被打的鼻青臉腫，引起社會震驚。該名男子是東灣居民，遇襲後表態想要搬離灣區。