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金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

加州本地新冠變種成主要傳染毒株 CDC密切觀察

編譯組／綜合17日電
由華裔醫師邱華彥主導的舊金山加大實驗室發現，加州變種病毒已成為加州主要的傳染病毒株。（電視新聞截圖）
由華裔醫師邱華彥主導的舊金山加大實驗室發現，加州變種病毒已成為加州主要的傳染病毒株。（電視新聞截圖）

舊金山加大最新研究指出，本地變種病毒現在已成為加州主要傳染病毒株，而且證實變種病毒可以阻礙疫苗和治療藥物中的保護性抗體發揮作用。有鑑於此，美國疾病預防與管制中心（CDC）已將加州變種病毒與英國、南非和巴西變種病毒同列為「必須密切觀察的變種病毒」。

加州變種病毒在過去六個月中迅速傳播，舊金山加大這項研究於1月底結束時，它在灣區感染者基因定序比對結果中的比例已超過50%。由於加州變種病毒的傳染率每個月增長一倍以上，它的普及率可能比想像更高。

華醫：使抗體活性降低兩倍

與加州衛生廳合作研究新變種病毒的舊金山加大華裔醫師邱華彥（Charles Chiu）表示，目前疫苗仍有能力對抗變種病毒，比較讓人擔心的是變種病毒的行為模式。

研究證實，加州變種病毒可使抗體活性降低兩倍，南非變種病毒可使抗體活性降低六倍，從而躲避疫苗的攻擊。邱華彥表示，由於這種更具傳染性的病原體日益普遍，再加上它可降低抗體活性，代表有對它進行密切觀察的必要。

邱華彥說：「我不認為這項研究有助疫苗在無法作用的領域獲得突破性成果，但它可以讓我們對變種病毒的傳染性，和迄今尚未有人研究過的變種病毒對中和抗體潛在的抵抗能力有初步的認識。」

這項研究發現，代碼為B.1.427/B.1.429的加州變種病毒傳染性比原始新冠病毒強20%。之前的研究也認為，加州變種病毒會增加出現重症和死亡的機率，病人在加護病房接受治療的時間會較長，需要依靠呼吸機維生的機率也較高。

加州、內華達、亞利桑納現蹤

追蹤全球傳染病數據的網站outbreak.info指出，加州變種病毒病例目前主要出現在加州、內華達州和亞利桑納州。

此外，在治療新冠肺炎方面，實驗室新研究結果指出，接受單克降抗體（monoclonal antibodies）或恢復性血漿（convalescent plasma）的病人中，有87.5%的病人抗體下降6.7倍，令人憂心。

邱華彥說：「這個結果說明這裡有一些我們稱為『抗體逃逸』（antibody escape）的元素存在，意味如果你感染過病毒，並不代表你不會再感染。」

科學家發現，已接種疫苗的人再次感染病毒的風險比較高，可能是因為已接種疫苗的人體內產生的抗體較少。「科學」雜誌（Science）表示，抗體下降可能產生微妙的作用，例如免疫力會減弱得較快。

灣區目前有半數以上的新增病例是由加州變種病毒造成。（Getty Images）
灣區目前有半數以上的新增病例是由加州變種病毒造成。（Getty Images）

變種病毒 加州 疫苗

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