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搶劫華翁何柏致死案 另1嫌被捕不得保釋

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局已逮捕搶劫導致75歲香港移民何柏致死的第二個嫌犯布里頓。他被控謀殺，暫時不得保釋。（阿拉米達縣警供圖）
屋崙警局已逮捕搶劫導致75歲香港移民何柏致死的第二個嫌犯布里頓。他被控謀殺，暫時不得保釋。（阿拉米達縣警供圖）

屋崙警局15日晚宣布，已逮捕搶劫導致75歲香港移民何柏（音譯，Pak Ho）致死的第二個嫌犯布里頓（Elbert Britton）。記者16日從阿拉米達縣監獄系統獲悉，56歲的布里頓被指控搶劫、謀殺等重罪，本來就有多項重罪指控在身，屬保釋期間作案。目前狀況是，暫時不得保釋。他被收押在東灣都布林的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），將在23日繼續過堂。

3月9日早上近7時許，何柏在所住公寓附近的Jayne路350街區晨練散步。嫌犯貝利（Teaunte Bailey）靠近搶劫，將他推倒在地，頭部撞到人行道。貝利跳上司機布里頓所開車輛，兩人逃之夭夭。何柏一開始被宣布腦死亡，11日傷重不治。華埠社區極為震驚，華人鄰居Susan Wang等人將在20日晚上，為何柏舉行在線燭光守夜悼念活動。

貝利被逮捕後，遭指控犯有特殊情況下的謀殺罪，以及多項重罪指控，包括攻擊長者罪、保釋或自簽擔保期間犯罪。去年他在舊金山就犯下搶劫罪。2020年4月，警方在海灣大橋上追捕逼停他，一度中斷大橋交通。今年2月8日在舊金山高等法院進行初步聽證後，貝利被釋放回家監管。他還被控在2月19日犯下搶劫和襲擊罪，闖入老年公寓，大力推搡72歲的受害者，搶走手機，偷走物品。屋崙警方表示，貝利有侵犯傷害亞裔老人的前科。

布里頓在3月12日下午2時被捕。被捕時，警方從他身上搜查到何柏的財產。他曾經有過四次搶劫的前科，還曾入室盜竊。

市民在何柏被搶劫的地方擺上鮮花和畫像紀念他。（記者劉先進 ／攝影）
市民在何柏被搶劫的地方擺上鮮花和畫像紀念他。（記者劉先進 ／攝影）

根據阿拉米達縣監獄系統的訊息，他被指控二級搶劫，一級和二級入室盜竊、接收贓物和非法駕駛或非法奪取他人車輛。他還遭指控違反社區監管，保釋期間犯下特別攻擊罪等。

根據最新消息，布里頓暫時不得保釋。預計將在3月23日進行認罪聽證會(plea hearing)。屆時預計將有三種結果，認罪，不認罪或不抗辯（no contest）。而貝利也將在同一天舉行認罪聽證會。

監獄 舊金山 屋崙

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