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59歲華裔男金山街頭遇襲重傷 險失明

編譯組／舊金山16日電
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）
華裔張宇（音譯）在舊金山街頭遭到暴力攻擊受重傷。（受害人家屬提供）

一名華裔男子15日在舊金山街頭遭到暴力攻擊身受重傷，目前在醫院接受治療。

舊金山警方表示，受害男子15日下午走在市場街600號路段時遭人暴力相向，目擊者表示，嫌犯跑到受害人面前，以拳頭多次毆打受害人頭部，直到受害人一動不動躺在地上。嫌犯隨後跳上一輛Muni巴士逃走。

警方並未公布受害人身分，但受害人家屬在籌款網站GoFundMe上透露，受害人是59歲的華裔張宇（Danny Yu Chang，音譯）。

張宇家人表示，事發時，張宇正午休完要回辦公室上班。他頭部和臉部受的傷導致他眼睛接近失明。

張宇接受灣區KPIX 5電視台記者余貝蒂（Betty Yu，音譯）訪問時說：「我現在左眼看不見，嚴重到我什麼也看不見，但我的右眼還好。希望我不會因此失明。」

警方最初表示張宇有生命危險，但家屬後來澄清，他雖然身受重傷，但生命無虞。

灣區針對亞裔居民的暴力犯罪不斷增加，已造成至少兩名長者死亡。灣區許多民眾挺身譴責反亞裔暴力，加州政府也撥出140萬元用來追蹤和阻止這類攻擊事件。

「制止反亞太裔仇恨犯罪」團體（Stop AAPI Hate）表示，美國過去一年來發生了近4000件針對亞裔的仇恨犯罪，被媒體報導出來的僅占一小部分。

警方表示，他們正在調查15日發生的事件，民眾若有任何線索，請致電415-575-4444或傳簡訊到TIP411給舊金山警局。

亞裔 灣區 舊金山

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