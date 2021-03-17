料下周進橙色層級 舊金山謹慎重啟

舊金山料將在下周進入橙色層級，各項商業都能進一步重啟。（本報檔案照片）

市長布里德（London Breed）透露舊金山 料將在下周（24日，周三）進入「橙色」層級，即從州府疫情 觀察層級的紅色，轉至了疫情程度更輕一級的橙色。但是本地的各項禁令不會全盤鬆綁，而是會謹慎重啟。

疫情觀察層級中，最嚴重的是紫色，隨後是紅色，再到橙色、黃色，直至恢復正常。如果是進入橙色，像是餐廳室內用餐、酒吧戶外服務、博物館、娛樂場所等地方的禁令，都會得到適度鬆綁，包括提高允許的人數上限。此外，一些非必要行業的辦公室也能夠重啟。

但是布里德說，雖然疫苗逐漸在鋪開，但是當下仍然在疫情之中。「我們不想走回頭路」，布里德強調，不希望因為疫情反彈，被迫又要關閉很多的商業。也就是說，雖然在橙色的層級中，舊金山能夠允許更多商業恢復，但是市府可能會遵循更嚴格的防疫 措施，不會完全按照州府的指令來開放。

舊金山衛生局在防疫指令上一直較為「保守」，即比州府的指令要更為嚴格。

更多詳情市府的經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）會在周四時宣佈。會議註冊地址是http://link.oewd.org/orange 。