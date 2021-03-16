多名民主黨國會議員力挺 紐森表態反擊罷免
多名民主黨國會議員於3月15日宣布，力挺同為民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom），認為針對紐森的罷免行動是一場「極端主義」的「共和黨權力爭奪戰」。
當天宣布支持紐森並反對罷免行動的國會議員包括：聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、桑德斯（Bernie Sanders）、華倫（Elizabeth Warren）；聯邦眾議員波特（Katie Porter）、艾布蘭（Stacey Abrams）。其中，帕迪拉和波特代表加州。
民主黨發起了正式的「停止共和黨罷免」運動。這是迄今為止最明顯的跡象，表明民主黨人相信罷免紐森的特別選舉將在今年獲得舉辦資格。
極端「驕傲男孩」被指參與活動
民主黨還發布了首個反對罷免紐森的廣告，指責罷免運動是由「支持唐納·川普推翻選舉的共和黨右翼政客發起的。當然，他們是由共和黨全國委員會出資的。」其中包括反疫苗活動人士和極端暴力白人至上主義者，比如1月6日襲擊國會大廈的「驕傲男孩」（Proud Boys）。
廣告敦促選民採取行動反對罷免紐森。廣告中寫道：「全國共和黨人不是來幫助抗擊疫情大流行，而是來抗擊加州。加上你的名字來阻止共和黨人的罷免。這是一次權力爭奪。」
組織罷免紐森行動的兩個委員會RescueCalifornia.org和RecallGavin2020.com表示，迄今為止，他們已經收集了超過200萬名選民的簽名，遠遠超過了他們必須提交的150萬個有效簽名。所有簽名必須在3月17日下午5時前交給加州58個縣進行登記。
3月15日當天，總部位於加州的Nextstar媒體集團發佈了一項民調，稱58.3%的加州選民希望由紐森以外的其他人在2022年領導加州，其中包括許多民主黨人和中間選民。不過，同一項民調顯示，42%的選民將投票反對今年罷免紐森，38%的選民將投票支持今年罷免紐森。
紐森：我不會放棄 我要戰鬥
反對罷免紐森的一方已經開始準備巨額宣傳經費。加州民主黨於3月15日為支持紐森而提供了25萬元。
紐森則向捐贈者發出了第一次呼籲，明確資金的使用與反罷免有關。他在一份聲明中說：「我不會放棄這次反罷免行動。我要戰鬥，因為這一刻有太多的利害關係。」
過去數月，紐森一直回避有關罷免的問題，但從上周開始承認這一壓力。他在州情咨文中提到「黨派公權力爭奪」。
3月15日，紐森首次在推特（Twitter）上發表講話，暗示州府開始努力回擊罷免他的企圖。他說：「我不會被這場共和黨的罷免分心，但我會與之抗爭。風險太大了。讓加州居民接種疫苗、經濟安全地重開、孩子重返校園，這些都太重要了，不能冒險。」
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