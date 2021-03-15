紐森投書：對抗新冠 鼓勵所有社區接種疫苗

州長紐森（右）視察疫苗接種點。（取自州長臉書）

編者按：疫情 對於少數族裔社區影響巨大。加州 州長紐森（Gavin Newsom）投書少數族裔媒體，承諾提供加州居民快速、安全的疫苗 接種服務，確保受新冠疫情影響最嚴重的社區也有接種疫苗的機會，並提供重要服務和資訊給多元化社區。投書文章如下（有刪減）：

經過了這最具挑戰性的一年後，光明終於在望，因為新冠疫苗已經上市，我和我的政府團隊正在盡一切努力確保所有社區都有疫苗可接種。

新冠疫苗安全而且有效，它們是我們終結疫情的最大希望。接種新冠疫苗是免費的，即使您是無證移民或沒有保險。在聯邦政府12月授權疫苗的使用後，我們的「西岸科學安全審查團隊（Western States Scientific Safety Review Group）」已證實疫苗是安全的。

儘管疫苗供應量現在仍然有限，但我們正與聯邦政府密切合作，會讓加州獲得更多疫苗。同時，我們也正在努力建立一個以公平為前提，可以快速、安全提供加州居民疫苗接種服務的系統。雖然疫苗供應受到限制，高風險人士仍可優先獲得接種，包括醫護人員，65歲以上居民，學校和托兒所教職員，緊急救難服務人員，食品業和農業勞工，同時像是超市、雜貨店、餐廳工作人員，農民，食品加工廠勞工和其他人，現在可以優先接種疫苗。

此外，我們要確保受新冠疫情影響最嚴重的社區也有接種疫苗的機會，這些社區的居民通常都是少數族裔和必要性勞工。我們已經對社區組織進行投資，與在疫情中提供重要服務和資訊給加州多元化社區的訊息傳播者合作，共同教育、鼓勵、推動符合資格者接種疫苗。

加州現在各地都設有接種站，我們正與社區夥伴密切合作。您或許會看到穿著制服的人或警員在接種站進行保安工作，他們是協助加州居民接種疫苗的人，並不是移民局官員。拜登政府已經保證，他們不會在接種站或靠近接種站的地方進行移民執法行動，接種疫苗的民眾應該不會被詢問移民身份。

此外，您的醫療訊息屬於個人隱私，移民官員不得要求您分享。同時，接種疫苗不會被視為公共負擔。所有加州居民都可以上myturn.ca.gov網站註冊，符合接種資格後會收到通知。

民眾也可撥打免費服務熱線1-833-422-4255註冊My Turn網站，這個熱線提供英語和西班牙語服務，還提供250種以上語言的第三方口譯服務。您也可以詢問您的醫師或藥房關於預約接種的問題。

我鼓勵每一個已符合資格的加州居民立即接種疫苗。只要齊心努力，我們一定可以結束這場疫情。