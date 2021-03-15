疫情趨緩但很難完全結束 專家：疫苗不足國家會繼續受害

民眾迫切期待全滿重啟恢復疫前正常生活。(Getty Images)

過去一年多來，新冠肺炎瘟疫縱橫肆虐全球，美國 死於新冠肺炎人數高達53萬人以上，超過美軍二戰、韓戰、越戰喪亡總人數總和。隨著民眾開始普遍接種疫苗 ，新冠疫情 逐漸轉緩，醫院急診室也開始沒有人滿為患之虞。目前美國加快生產新冠疫苗腳步，拜登總統承諾，5月底前，美國所有成年人都有機會接種疫苗。美國有些州如德州已迫不及待，準備全面開放重啟。美國社會真的可以在疫苗保護下，安全恢復疫情前的社會生活嗎？

對於像德州如此樂觀的作風，許多公共衛生專家為持保留意見。他們認為對有些廣泛實施疫苗接種的國家如美國，新冠疫情將會得到控制，可是仍會出現間斷性，規模不大的病毒感染情形。可是對有些疫苗供應不足的國家，新冠肺炎仍將會繼續形成重大傷害。

史丹福大學傳染病學專家馬爾朵納多醫師 (Dr. Yvonne Maldonado) 說：「除非能完全消除某種疾病，否則疫情都有重新爆發的危險。」病原體一旦發展出來，就很難根除，因此消滅新冠病毒是很困難的。至今為止，國際科學界只能真的完全消滅一種病毒，那就是天花 (small box)。天花一度肆虐全球，染病者死亡率高達30%。天花病毒傳染最後一次傳出是在1977年，發生地點是非洲索馬利亞 (Somalia)。

事實上，美國過去與傳染病毒對抗表現極佳，各種傳染病急速下減。如美國2020年僅傳出13宗麻疹傳染病例，以及一宗腮腺炎 (mump) 病例。美國每年平均出現不到10宗風疹 (rubella) 病例，而且染病原因都是到外國旅行時感染的。沙士病毒 (SARS-CoV-1) 對美國也沒有形成威脅。

可是要消除全球性傳染病毒就沒有如此順利，這些傳染病毒包括鉤蟲病毒 (hookworm) 、黃熱病 (yellow fever) ，以及瘧疾(malaria) 等。國際公衛專家原來計畫12年內消除小兒麻痹病毒，可是計畫推出後，到現在已有32年了，小兒麻痹病毒仍然存在。科學家也沒有研發出對抗愛滋病的疫苗。

新冠病毒是一種不容易應付的病毒，因為病毒傳散隱密性高，高達40%感染病毒者不會出現癥狀，此外需要技術性專業人員來測試病毒。有專家認為，新冠病毒源起於蝙蝠，然後傳染到人體，因此病毒可以在人體與動物身上傳散。目前傳散地區已遍布全球219個國家，全世界新冠病例高達1億1800萬人。新冠疫苗雖已開始發揮作用，可是其有效期仍不得而知。

除此之外，新冠病毒目前殺傷力仍高於流行性感冒病毒。加州3月8日新冠肺炎患者死亡率為每10萬人中，有137人喪生。根據聯邦疾病防治中心 (CDC) ，2019年流行性感冒患者死亡率為10萬分之15.2。

因此專家認為，對抗新冠病毒後續發展，最重要的是由醫學界研發出更好的治療藥品，降低新冠患者的死亡率。另外他們對疫苗持續改善，繼續出現高效能疫苗的情形表示樂觀。專家認為，醫學界應可隨著病毒變種，研發出新型的疫苗，控制變種病毒擴散。