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搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

反對SB82提案 阿縣地檢長歐瑪麗：對受害者不公

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣地檢長歐瑪麗的信件說，SB82提案對受害者嚴重不公。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣地檢長歐瑪麗的信件說，SB82提案對受害者嚴重不公。（記者劉先進／攝影）

13日的記者會上，華埠商會理事歐陽智偉（Alan Auyueng）還宣讀了一封阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）寫給州參議院公共安全委員會主席布拉德福德（Steve Bradford）的信件，反對SB82提案，認為對受害者嚴重不公。

歐瑪麗說，提案將把一級盜竊罪定義為以武力或恐懼手段從他人身上或商業機構中奪取財產。提案將某些搶劫罪減輕為輕度盜竊罪。「我堅信，這對受害者嚴重不公，沒有認識到簡單的奪取和暴力奪取人身財產間的重要區別。」

刑法第487(c)條中確定了不導致恐懼或不使用武力、武器或不造成重大身體傷害的奪取財物的犯罪，即通常所說的重大盜竊罪（Grand Theft）（註：SB82的一個內容，將不造成嚴重傷害或不使用致命武器的某些搶劫重罪，降為盜竊輕罪）。如在長椅上偷竊旁邊婦女的錢包，或從被害人正在使用的購物車中拿走錢包。這類罪行，可根據事實，以輕罪或重罪起訴。

歐瑪麗說，重大盜竊罪與搶劫罪在事實上有區別。改動上述兩例，若坐在長椅或商店中的受害者手拿錢包，被人暴力搶走，其中有掙扎，弄傷胳膊，但不是法律規定的重大人身傷害。犯罪對被害人的影響和犯罪意圖不一樣，法律應承認區別。根據現行法律，搶劫罪是指以暴力或者恐懼的手段，違背他人意志，從他人的身上或者他人在場，奪取他人占有的個人財產的重罪。搶劫罪是暴力犯罪。用武力奪取他人財物，會造成危險局面，令被害人身心創傷。並非所有的搶劫案都會被舉報，有些搶劫是針對移民的，如最近看到的針對亞裔、特別是老人的犯罪。

歐瑪麗表示，最近媒體對針對亞裔搶劫案的關注，突顯社區中無辜的成員所感受到的恐懼，他們成為侵略性、敵意和無恥的人的獵物，壞人相信可以使用武力奪取他人財產。並非所有的搶劫案都會造成法律所規定的嚴重身體傷害，但涉及暴力，許多會造成身體和心理傷害。

歐瑪麗說，簡單地將暴力犯罪降級為輕罪，一種基本上沒任何後果的犯罪，是對生活在加州的好人、無辜受害者的嚴重不公。他們什麼也沒做，只是在錯誤的時間出現在錯誤的地方，成為劫匪獵物。這是一個短視的立法，不會為那些陷入司法系統的人提供任何幫助。提案沒認識到犯罪對受害者的影響，也沒認識到那些參與犯罪的人在刑事司法系統之外的掙扎。解決方案不應僅僅是讓受害者隱形化。「我相信在適當時應減輕處罰。但也相信，可以做更多事情幫犯罪者對行為負責，並超越刑事司法系統。降低暴力犯罪的等級不是解決辦法。」

暴力犯罪 亞裔 加州

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