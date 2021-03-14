加州滅罪同盟等3團體聯合聲明：SB82法案讓人人自危

多名非裔青少年伺機在舊金山華埠一家商店作案。（圖片由華埠商戶提供）

加州 滅罪同盟、平等公義協會、加州反毒聯盟於3月12日發出聯合聲明，強烈反對SB82號法案。他們稱這項法案相當於判定「搶掠無罪」。

三個組織認為，當前針對亞裔 社區的罪案不斷增加，民眾非常不安。代表柏克萊的加州參議員斯金納（Nancy Skinner）卻提出SB82法案，意圖減輕搶掠（robbery）方面的刑罰，令人震驚及不安。

SB82如通過，所有非持械行劫罪一律降為輕罪（misdemeanor）。正如現在950元以下的偷竊行為不算犯罪，變相縱容罪犯，導致搶掠案件大幅增加，人人自危。如SB82被通過，使人難以在加州安居。

聲明表示，除非搶掠案件中受害人嚴重受傷，才作重罪（felony），但法律上嚴重受傷的定義很狹窄，不容易定罪。簡單來説，通常受害者被打致眼腫、鼻爆、紅腫等，犯人若非持械，根據SB82法案，都只是輕罪，使人困惑及震驚。

SB82法案倡議者指出，此法案是將2017年加州47提案的繼續推展。47號提案就是讓罪犯偷竊950元以下者基本上逍遙法外，SB82法案正是變本加厲。推動反加州47號提案的2020年加州20提案總統籌李特（Reid）強調：「我們同盟包括加州各地的警隊、地檢官、商會等，一定會盡力反對此法，不容有失！」

加州反毒聯盟灣區 總監李少敏（Frank Lee）呼籲：「這是一條惡法中的惡法。大家定要全力以赴，不斷嚴正抗議，呼籲民眾反對，以擊敗此惡法，否則我們難以在加州安居！」

SB82法案將於3月16日（周二）下午1時30分在州參議會公共安全委員會審議。三個組織促請公眾馬上致電強力反對。公眾可在 http://spsf. senate.ca.gov發電郵。州議會電話是888-251-2909（密碼7362832）。公眾也可在www.senate.ca.gov找到相關電話。